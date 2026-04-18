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▲BLACKPINK成員Jisoo的大嫂出面指控，遭到她哥哥金政勳施暴過程。（圖／翻攝Theqoo）

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▲疑似金政勳的老婆發文指控，每天被老公打，她因此躲到廁所拍下證據。（圖／Theqoo）

南韓嬰兒健康食品品牌「BIOMOM」老闆金政勳接連爆出強姦未遂、家暴軟禁跟蹤妻子等爭議，風波持續擴大，連帶讓妹妹、BLACKPINK成員Jisoo也被捲入輿論。就在事件發酵之際，疑似受害者妻子公開長達3頁的完整陳述書，從登記結婚後不到2週即遭施暴、生病仍被強迫發生性關係，到威脅散布裸照、全天候監控與精神控制等細節全數曝光，甚至出現「3秒內不回應就加重施暴」、「我已經把妳的裸照做出來了」等關鍵原話，時間軸與施暴過程一次攤開，以下為3頁全文翻譯一次看。暴力、嚴重家暴與侮辱、精神暴力，一登記結婚就開始下命令、要求服從。結婚登記後不到2週，就開始拳打腳踢與嚴重暴行，連基本反抗都不行，施暴後一定會強迫發生性關係。曾在全裸狀態下被拍成影片，還被強迫吞下對方吐出的痰（而且這種行為是經常性的）。用我的手機（iPhone15粉色）折到快斷打我頭，還用裝水的瓶子潑我，逼我全裸跪著，用手打自己，一邊說「我錯了、我錯了」，一直持續。如果在3秒內沒有回應，就會加重暴力，一直對我說：「3秒了，妳真的該死，時間越久我會更狠ㄎㄎ，我一定會讓妳付出代價～我會對妳做什麼，妳自己說看看～」只要我說想離婚或要報警，就會像瘋子一樣暴怒，一開始是打身體，但因為夏天怕留下瘀青，後來改成集中打頭，抓頭髮、把我摔在地上、拖著撞牆。曾因錄音被發現，我被打到快昏倒，還被潑水弄醒，錄音也全部被刪掉，他會一直說「去死、去死吧、垃圾、瘋女人、妓女、花蛇、去死、我要殺了妳、妳是騙子」也會把名牌衣服撕掉，打人的時候連名牌手鍊也被弄壞。每天一定要說「我愛你」超過30次，如果不說就會被罵，說了之後他還不斷重複「你愛我嗎？愛我嗎？說你愛我！再說一次！現在馬上說！」每天反覆這樣問，讓人非常疲憊。11月21日凌晨5點多，老公喝醉的狀態下來娘家接我，並開我的車，在車上一路威脅我，我說要下車，他就開始飆車，抓住我的頭髮撞我。威脅、情緒操控、嚴重暴力，如果我向周圍的人、家人或警方求助，就說會毀掉我，甚至乾脆殺了我，一直說「因為愛妳才這樣，妳不愛我嗎？愛我啊？妳不會背叛我吧？」，還一直強調想要成為一個願意為他連命都能付出的女人。因為真的撐不下去，收拾行李回娘家，之後再回去時，他說：「你以為你私下在做什麼我不知道嗎ㄎㄎ。」還說連這種對話都會被CCTV錄下來。他說這段期間，我在電話裡講過關於他的話他全部都聽到了，還說有錄音，因為他之前就說過會錄音，所以我很害怕，只敢在沒有CCTV的房間或衣櫃裡跟家人或朋友通電話，但就算這樣也越來越害怕，最後幾乎不敢打電話。當我真的無法再一起生活，跟他說想離婚、要報警時，他就說「ㄎㄎ，我已經把妳的裸照跟影片都做出來了，你就算只看一次也去看看吧」、「這種東西在哪裡都能做ㄋㄋ我手上有素材，隨時都可以再做出來」還說他自己的律師很厲害，就算我提告，這種事情他也不是第一次。還說因為在我身上花了很多錢，所以要讓我去賣身來還，因為這些威脅太可怕，所以一直不敢報警，他甚至親口說過自己也曾對前妻施暴。我父母幫忙報警之後，一開始他用Kakao Talk傳訊息道歉，說本來是要好好結婚才會這樣，還說「難道是想讓我留下前科嗎？」也保證之後絕對不會再打人，但在作證時又否認說那些都不是事實，還要求立刻解除保護令，那一個禮拜他一直不斷說服我，最後因為太害怕，只能照他說的去做。作證結束了，現在我決定正式提告，以傷害與虐待罪報案，絕對不會原諒他，他還說會讓我付出10倍代價，要我走著瞧。私生活侵害、配偶不當行為：我在睡覺時，他會常常偷看我的手機，然後擅自刪除、修改內容。2025年以前，刪照片、換大頭貼、刪KakaoTalk、刪二手交易App、改名字、更改手機設定、發文、檢查Safari、iCloud紀錄、檢查對話內容、檢查聯絡人名單、封鎖名單。限制我和女性朋友用Kakao Talk聊天，一天不能講超過兩句，要求不准刪除與父母或朋友的對話，說會檢查。強迫更換Kakao Talk大頭貼，要求一定要上傳3張以上和他一起拍的照片，禁止做指甲（只能做腳指甲），穿著限制，生氣時命令我把化妝品、半身褲、裙子全部丟掉（真的有丟掉）、禁止化妝。補習班老師如果是男性就不准去，他會親自到補習班確認。包包只能單肩背，禁止其他背法，，說會露出胸部讓別的男人看到。限制外出，僅限去超市、婦產科、皮膚科、補習班。每次移動都要打電話，必須每10～30分鐘回報在做什麼，外出時穿什麼也要報告，強迫刺情侶刺青，如果不做就要付出代價，還好在刺青預約前一週回娘家。強迫交出信用卡並由他控制使用。在娘家也裝了監視錄影器，搬家後到松島也未經我同意裝監視錄影器，而且只有他自己可以查看，是為了監視我是否出門、是否在家。12月我大發脾氣，說律師說這是違法後，他才把監視錄影器權限轉給我，但現在又把權限取消。強迫發生性關係，一天要求2次以上，就算我掙扎拒絕也還是強行發生性關係 ，因此得了陰道炎、膀胱炎，但是去醫院回來後也持續強迫發生關係，還強迫進行肛門性行為。