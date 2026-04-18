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洛杉磯道奇隊投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）於今（18）日在客場對陣洛磯隊的比賽中先發。他以7局2安打失1分的優質投球奪下本季第2勝，為球隊的4連勝做出貢獻。洛磯隊的主場科羅拉多州丹佛在賽前降下大雪，球場地面一片銀白。球場工作人員花費約5小時進行除雪作業，才讓比賽得以舉行。雖然雪停了，但比賽開始時的氣溫為華氏35度（攝氏約1.67度），是道奇隊史上的最低氣溫，他在這紀錄性的寒冷中登上了投手丘。格拉斯諾針對在極寒之中的登板表示：「我並不覺得特別冷，感覺也相當好。雖然每局的表現有些差異，但整體感覺很不錯。」展現出信心。他並苦笑著說：「在這種寒冷的比賽中，打者應該比我冷得多，所以對投手來說反而有利。結果進行得很順利。」接著他回顧道：「我平時體溫就很高，是容易出汗的類型，所以這種氣溫反而剛剛好。今天感覺不到寒冷，也沒怎麼出汗。說不定反而接近舒適的感覺。」本季目前為止他出賽4場，取得2勝0敗、防禦率3.24的穩定數據，他自我分析好調的原因在於找回了自我風格：「今年感覺與去年有相當大的不同。去年感覺想要嘗試各種改變，反而有些迷失自我。大幅改變長期以來的風格，無論如何都會產生違和感。但今年我能夠回歸到以往的自我風格。從去年到今年的變化，讓我投得更自由、更有運動性，也不再需要耗費意識去『試圖找回平時投球的感覺』。我想因此能集中精力在原本該專注的事情上。」