我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BLACKPINK成員Jisoo的哥哥（左），曾和LISA（右）合照過，還被粉絲稱讚過全家都高顏值，沒想到如今被爆出一連串醜聞。（圖／the qoo）

BLACKPINK成員Jisoo近日因為家人爭議，被推上輿論風口浪尖。多家韓媒近日報導，一名被指是Jisoo親哥哥的30多歲金姓男子，涉嫌對女直播主強制猥褻、恐嚇受害者，又被挖出其實在去年5月就曾捲入偷拍與散播私密影像爭議。隨著事件延燒，又有自稱Jisoo哥哥妻子的女子，出面爆料遭到他長期家暴，威脅離婚就公開裸照，各種爭議行徑引發外界高度關注。先是昨（17）日有韓媒報導，該名金姓男子起初花了300萬韓元（約64萬台幣）購買與女直播主的「約會餐敘券」，並承諾不會有任何肢體接觸，之後卻將對方帶回住處，涉嫌強行猥褻，甚至被指試圖性侵。受害女子驚慌躲進廁所，一邊開著水龍頭掩蓋聲音，一邊偷偷向友人求救，友人報警後警方到場將人當場逮捕。更令人震驚的是，受害者後續指控對方與友人以散播私密照片來威脅，企圖逼迫她不敢作證。警方目前也已就「利用影像恐嚇」與「散播偷拍」等方向擴大調查。案件延燒後，韓網論壇theqoo上今日又出現一名自稱是金姓男子妻子的爆料文，指控自己結婚不到兩週就遭家暴，還被逼拍攝全裸照片與影片。她表示，丈夫曾逼她全裸下跪、自打巴掌並反覆說「我錯了」，施暴後還強迫發生性關係。她稱每當提出離婚，就會遭到更嚴重毆打，從毆打身體變成專打頭部，包含抓頭髮、摔地、拖行撞牆，甚至錄音蒐證被發現後，還被打到快昏倒，再潑水弄醒。爆料中也提到，對方常以「去死、垃圾、瘋女人、妓女」等字眼辱罵，並要求她每天說30次「我愛你」，否則就會挨罵。該名女子還指控，金姓男子不只曾酒後開車載她，途中抓頭髮、危險飆車，甚至威脅若把被打的事告訴娘家，就會毀掉她的人生。每當她提出離婚，對方就拿「已經做好妳的裸照和影片」恐嚇，還聲稱自己認識厲害律師，要她別反抗。此外，金姓男子還會長期檢查手機、刪除聊天紀錄與App、修改聯絡人名稱、限制交友與穿著，甚至規定每次外出都要電話報備，每10到30分鐘就要回報行蹤，控制欲極強。不過網路爆料內容的真假，尚待司法程序釐清。事實上，這並非Jisoo哥哥第一次捲入爭議。韓媒指出，早在去年5月，就有匿名爆料指控他涉嫌非法偷拍性愛影片，並持有多名女性的私密影像，甚至疑似外流給其他人。不過當時本人全盤否認，稱相關內容「毫無根據」，並表示將採取法律行動。如今再爆出強制猥褻與恐嚇案，讓外界質疑是否早有前科卻未受到警惕，已經有不少網友湧入Jisoo的社群下留言，要求出面說明與切割關係。