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▲金州勇士在2022年奪下總冠軍的維金斯（Andrew Wiggins），目前效力於邁阿密熱火，被視為勇士休賽季重整的潛在目標。（圖／取自邁阿密熱裸 X）

金州勇士在附加賽最終戰黯然出局，灣區的休賽季重整計畫已迫在眉睫。儘管外界不斷將「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、詹姆斯（LeBron James）等巨星與勇士聯想在一起，但知名球評歐基夫（Peter O'Keefe）指出，與其追逐虛無縹緲的大牌球星，迎回昔日奪冠功臣維金斯（Andrew Wiggins）或許才是勇士重返深層季後賽競爭力的最後一塊拼圖。在東區附加賽中，邁阿密熱火爆冷以1分之差不敵夏洛特黃蜂，賽季提前結束。雖然維金斯（Andrew Wiggins）在該場比賽繳出27分、7籃板的優異成績，但隨著熱火面臨重組，這位明星前鋒的動向再度引發關注。自從去年2月在涉及巴特勒（Jimmy Butler）的三方交易中被送往南灘後，關於維金斯（Andrew Wiggins）重返勇士的傳聞從未間斷。根據資深記者史坦（Marc Stein）年初的報導，勇士在季中交易大限前就曾探詢過回簽維金斯的可能性，當時雖然因追逐字母哥與波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）而暫緩，但今夏這扇大門已重新開啟。柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）在附加賽中已證明他們依舊具備冠軍DNA，加上巴特勒（Jimmy Butler）預計在明年傷癒歸隊，勇士需要的可能不是另一位需要球權的超級巨星，而是一個像維金斯（Andrew Wiggins）這樣高品質的先發球員。特別是在穆迪（Moses Moody）預計將缺席下賽季大部分賽事的情況下，勇士迫切需要維金斯提供的頂級側翼防守與3分球投射。雖然勇士為了換取波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）而送走了庫明加（Jonathan Kuminga），讓交易籌碼變得較為複雜，但維金斯（Andrew Wiggins）手握3020萬美金的球員選項，極有可能成為雙方重啟談判的鑰匙。