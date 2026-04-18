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金政勳去年才爆偷拍 Jisoo護航「毫無根據」揚言提告

疑二婚妻出面控訴 爆金政勳家暴、性羞辱

▲金政勳（如圖）捲入性犯罪疑雲，涉嫌把網紅帶回家強制性交，還拍下對方裸照，警方聲請拘留卻被檢方因證據不足聲押遭退。（圖／the qoo）

BLACKPINK成員Jisoo的哥哥金政勳近來醜聞不斷，昨（17）日因涉嫌把網紅帶回家強制性交，被上銬移送，但檢方表示證據不足，聲押遭退。今（18）日一名疑似為其第二任妻子的女子，在網路上公開被金政勳家暴的照片，控訴長期遭性羞辱，消息引發譁然。事實上，金政勳去年才爆出偷拍女性裸體並散播，當時Jisoo透過經紀公司發聲，替哥哥護航「毫無根據事實」駁斥不實傳聞，並打算提告。金政勳近年醜聞不斷，去年5月遭匿名網友爆料，指他偷拍女性裸體並散播，且受害者不只一人，當時金政勳出面駁斥這件事，但爭議仍鬧得沸沸揚揚。而Jisoo透過經紀公司力挺哥哥，表示「毫無根據事實」，甚至打算提告，而該篇爆料文章隨後也被刪除。近日，金政勳又捲入性犯罪疑雲，涉嫌把網紅帶回家強制性交，還拍下對方裸照，警方聲請拘留卻被檢方因證據不足聲押遭退。今天疑似金政勳的第二任老婆出面爆料，指長期遭受家暴、精神控制，以及帶有羞辱性質的虐待行為。金妻還公開金政勳多項惡行，只要想離婚對方就會威脅，「我已經把妳的裸照跟影片都做出來了」，更強調自己認識厲害的律師，要妻子不要跟他對著槓。爆料中提到，金妻不僅曾在全裸狀態下被拍照，還會被要求全裸下跪，「用手掌打自己，一邊說我錯了、我錯了」，對於相關指控金政勳目前尚未有回應。