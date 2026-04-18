全形句號「。」到底怎麼用鍵盤快速打出來？一名網友分享，直到最近才知道，原來只要按下「Ctrl+.」就能直接輸入全形句號，網友自嘲，過去30年都是從新聞網頁複製貼上句號。貼文曝光後，引發大批網友共鳴，直呼頓號、上下引號也常靠複製貼上。其實，微軟支援說明，在Microsoft繁體中文輸入法中，「Ctrl + Alt + 逗號」可以叫出符號鍵盤，選擇想要的符號即可。同步分享Mac版標點符號快捷鍵。
全形標點符號看似基本，卻讓不少人卡關。一名網友在社群平台發文表示，某天長官突然詢問「句號怎麼打？」他當下故作鎮定回答「Ctrl+.」，但其實自己也是上週才從同事那裡學到這招，甚至坦言，過去30年來輸入全形句號，幾乎都是直接從新聞網頁複製貼上。
貼文一出，立刻釣出不少「複製貼上派」現身認親。有人直呼，「30年來都是Ctrl+Alt+,叫出所有符號再選句號」，也有人接著追問，「『、』這個怎麼打？求解，因為還在複製」、「上下引號都還在Google複製貼上」。
事實上，微軟官方已在Microsoft繁體中文輸入法說明中提到，使用者可透過Ctrl+符號直接插入對應的全形符號，例如Ctrl+.可輸入全形句號；若要叫出符號鍵盤，也可使用Ctrl+Alt+,。此外，另一種方式則是先按反引號，再搭配對應符號鍵，同樣可插入全形標點。
至於Mac用戶，Apple則提供另一種便利功能，可在輸入方式設定中開啟「加入全形句號」，啟用後只要連按兩下空白鍵，就能快速以全形句號結束句子；若想開啟標點符號視窗，也可透過輸入法選單操作。
在 Mac 上使用注音輸入法時，全形標點符號快捷
全形逗號（，）：Shift + ,
全形句號（。）：Shift + .
全形問號（？）：Shift + /
全形冒號（：）：Shift + ;
全形分號（；）：直接按 ;（通常注音模式下預設即為全形）
全形驚嘆號（！）：Shift + 1
全形頓號（、）：直接按 ' (引號鍵) 或是Shift + Option + B
全形括號（「 」）：左括號：Shift + [、右括號：Shift + ]
全形破折號（—）：Shift + Option + -
呼叫符號選單
如果你忘記快捷鍵，或者需要更罕見的符號，可以用以下兩種方式：
選字法：按下「Shift + Option + B」。會彈出一個包含各種全形符號，如：※、◎、★、以及各種括號的選單，直接選擇即可。
系統表情與符號表：按下「Control + Command + Space」。這會開啟系統內建的完整符號字元檢視器。
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貼文一出，立刻釣出不少「複製貼上派」現身認親。有人直呼，「30年來都是Ctrl+Alt+,叫出所有符號再選句號」，也有人接著追問，「『、』這個怎麼打？求解，因為還在複製」、「上下引號都還在Google複製貼上」。
事實上，微軟官方已在Microsoft繁體中文輸入法說明中提到，使用者可透過Ctrl+符號直接插入對應的全形符號，例如Ctrl+.可輸入全形句號；若要叫出符號鍵盤，也可使用Ctrl+Alt+,。此外，另一種方式則是先按反引號，再搭配對應符號鍵，同樣可插入全形標點。
至於Mac用戶，Apple則提供另一種便利功能，可在輸入方式設定中開啟「加入全形句號」，啟用後只要連按兩下空白鍵，就能快速以全形句號結束句子；若想開啟標點符號視窗，也可透過輸入法選單操作。
全形逗號（，）：Shift + ,
全形句號（。）：Shift + .
全形問號（？）：Shift + /
全形冒號（：）：Shift + ;
全形分號（；）：直接按 ;（通常注音模式下預設即為全形）
全形驚嘆號（！）：Shift + 1
全形頓號（、）：直接按 ' (引號鍵) 或是Shift + Option + B
全形括號（「 」）：左括號：Shift + [、右括號：Shift + ]
全形破折號（—）：Shift + Option + -
呼叫符號選單
如果你忘記快捷鍵，或者需要更罕見的符號，可以用以下兩種方式：
選字法：按下「Shift + Option + B」。會彈出一個包含各種全形符號，如：※、◎、★、以及各種括號的選單，直接選擇即可。
系統表情與符號表：按下「Control + Command + Space」。這會開啟系統內建的完整符號字元檢視器。