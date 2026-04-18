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洛杉磯道奇隊的日籍巨星大谷翔平今（18）日除了在賽場上將連續上壘紀錄推升至「49場」，場外的影響力也持續擴張。東京澀谷舉行的一場化妝品代言活動中，一台載著身高約5公尺、巨大化大谷3D雕像的「大谷SUN卡車」正式亮相，引發熱議。與此同時，美國媒體透過AI數據分析發現，大谷在投打兩端的極致表現，讓他成為大聯盟史上唯一並列兩大巔峰榜單的人。由大谷翔平代言的護膚品牌「雪肌精」今日於澀谷舉行防曬宣傳活動。最吸睛的莫過於身高約5公尺、以「與太陽戰鬥的大谷」為意象打造的巨型3D雕像。受邀出席的棒球評論家五十嵐亮太見到雕像後驚嘆不已：「連滑壘時左手撐地的細節、腿的長度都完美還原，魄力十足。」五十嵐亮太更笑稱，雖然雕像比本人大上2倍以上，但「感覺上是一樣的」。他回憶職棒球員時期與大谷對戰時，就覺得大谷身形高大，且每次見面都感覺他又變大了一號。據了解，道奇隊休息室也常備該品牌防曬產品，大谷與隊友們在洛杉磯強烈的日照下皆會使用。在場外化身巨人的同時，大谷翔平在球場上的數據也讓美國媒體感到「驚恐」。美國運動預測AI平台「Onyx」近日在社群媒體X發布了一張分析圖，圖中顯示大谷是史上唯一一位能同時進入以下兩個榜單的球員：OPS（攻擊指數）歷史前25名、三振率（K%）歷史前15名（投球局數500局以上），這項橫跨投打兩端最頂尖門檻的紀錄，讓該平台直言：「我們對於大谷翔平的偉大已經麻痺了，這在物理上幾乎是不可能的事。」這張數據圖引發美國網友瘋狂轉發，紛紛留言驚嘆大谷的超現實表現。有球迷直呼：「他根本是生化人（Android）」、「這張圖簡直瘋了」，更有球迷認為儘管大谷合約驚人，但他依然被「1000000%嚴重低估」。許多人預言，100年後的孩子看到這份數據，肯定會以為這只是虛構的傳說。