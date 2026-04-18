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▲Jisoo（左圖左一）2019年出席哥哥金政勳（左圖右一、右圖右）的婚禮，流出的親友合照中，可以見到兄妹倆同框的畫面。（圖／翻攝自X）

▲Jisoo哥哥金政勳（右圖）被粉絲形容是「肌肉版的Jisoo」。（圖／翻攝自X）

女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）的親哥哥、韓國嬰兒健康食品品牌「BIOMOM」老闆金政勳，近來接連爆出強制猥褻、強制性交、家暴、偷拍及散布不雅影片等爭議，受害人包括疑似金男的老婆及直播主等人，令外界譁然。Jisoo和哥哥感情要好，她不僅曾經參加二哥的婚禮，金政勳還被拍過到機場接送妹妹。2019年，Jisoo出席哥哥的婚禮，流出的親友合照中，可以見到兄妹倆同框的畫面，當時Jisoo的高顏值與哥哥健美的外型引起網友熱烈討論，Jisoo哥哥還被粉絲形容是「肌肉版的Jisoo」。2024年3月，Jisoo從海外返回韓國時，哥哥被拍到親自前往機場接機、兄妹倆在車內互動的畫面。事實上，Jisoo和哥哥過去極少在公眾場合同框，但大姊金智允曾經透露，Jisoo小時候常跟哥哥一起玩戰鬥陀螺和玩具車，而Jisoo也在自己的社群平台分享過與姊姊、哥哥的合照，優秀的家族基因為人津津樂道。Jisoo的哥哥金政勳近來爭議不斷，今年4月，他被爆料支付數百萬韓元購買知名女直播主的約會券，並在餐敘後將女方帶回住所，受害人指控，金男在承諾不發生肢體接觸的情況下，竟突然變臉企圖強行性侵她，金男被逮捕後辯稱「確實有摸，但說性侵太過分」，且隨後更爆出他夥同友人傳訊威脅受害女將散布私密照，讓Jisoo形象遭受波及。除了涉嫌染指女直播主，金政勳早在2025年便捲入「非法偷拍」風波，當時一名女性在匿名論壇爆料，指控金男在未經同意下偷拍兩人性關係影片，並將其傳播給友人觀看，雖然當時金男全盤否認並揚言提告，但爭議並未停歇。關於金政勳遭受的最新指控，今（18）日一名自稱是其金男妻子的女性出面爆料，婚後長期遭受金男暴力對待，甚至在患有尿道炎期間依然被強迫發生關係，男方還威脅如果敢洩密，就會散布裸照毀掉其人生。哥哥醜聞接連曝光，大批粉絲紛紛喊話要求Jisoo儘快出面與其切割。