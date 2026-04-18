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▲「箱根空中纜車」是連接早雲山與蘆之湖畔桃源台的熱門景景觀交通，總長約4公里，沿途可俯瞰大涌谷噴煙的震撼火山地形，並遠眺蘆之湖與富士山。（圖／航典國際旅行社提供）

▲箱根「蘆之湖海盜船」是箱根最熱門的觀光行程之一，以17-19世紀歐洲戰艦為原型打造，航行於箱根最大火山口湖「蘆之湖」。（圖／航典國際旅行社提供）

母親節即將到來，業者也推出多元優惠寵愛媽媽。航典國際旅行社規劃「母親節」特惠團，主打讓大家用沖繩價玩東京，慰勞媽媽辛苦只要攜「媽媽」一起團報，媽媽享有驚喜折扣價。航典國際旅行社總經理陳志民表示，此次推出的「母親節」特惠團，起因於接到一通客人打來的諮詢電話，焦急詢問最快可以去日本富士山團的出發日期，想帶媽媽一圓日本富士山旅行夢，客人的媽媽是童養媳，一生為家庭付出，現在媽媽已是癌症末期，想陪她去最想拜訪的日本，不想他和媽媽的人生抱有缺憾，所以找上航典國際旅行社協助圓夢。深深為這個機緣感動的陳志民表示，東京箱根景點美麗又具親和力，非常適合孝親之旅，因此特別企劃「航向我愛你-箱約富士山」母親節限定特惠活動，讓「媽媽」們與家人彼此相約富士山把愛說出來，創造永恆經典回憶。陳志民指出，在受國際情勢影響機票費漲不停的時代，全省擁有五家分公司的航典國際旅行社貼心為大家抗漲，於滿滿恩典的母親月，和長榮航空特案合作，而且長榮航空還為了提供南部方便前往日本東京，特意加大高雄航程機型，以搭配獨家「箱約富士山」母親節限定特惠團， 5/20「箱約富士山4日」將在別具意義的5/20出發，象徵航向我愛你幸福啟程。該團獨享四大亮點包括「媽媽」們將搭乘長榮航空，在美麗的春天航向日本東京富士山、箱根經典美景。與日本名水百選-忍野八海浪漫相遇，欣賞瀲灩波光與富士山層疊美景畫幅，來個春日東京湯泉時光、長腳蟹吃到飽。還有遊訪「箱根富士國立公園」、搭乘箱根「蘆之湖海盜船」、享受「箱根空中纜車」美景簇擁、欣賞「大涌谷」地熱奇景、樂逛東京「台場DiverCity Tokyo購物中心」，大啖箱根風味美食。前往風神和雷神守護的「淺草観音寺」，細品表參道風光「仲見世通」江戶時代百年老舖，品味日式燒肉放題、涮涮鍋放題滋味 。獨家「箱約富士山」母親節特惠團受到熱烈迴響。航典國際旅行社為感謝消費者支持，加碼回饋再與長榮航空特案合作，推出第二波獨家母親節特惠團「奧飛驒、富士紀行五日」，進階帶大家悠遊經典松本城、上高地、高山陣屋、松本城、白川鄉合掌村，樂玩萌木之村、甲斐葡萄酒廠品酒趣；從河口湖大石公園欣賞富士山美景，一睹日本名水百選-忍野八海風采；體驗日本採果樂趣，愜意享用溫泉美食饗宴。航典國際旅行社獨家母親節限定特惠團，5/20「箱約富士山4日」攜「媽媽」同行，媽媽只要NT$27,900/人，額滿為止。5/29「奧飛驒、富士紀行五日」攜「媽媽」同行，媽媽即享有感恩特惠價NT$42,900/人，只此一團，27席次優惠名額。行程細節以航典國際旅行社官網為主。