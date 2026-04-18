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▲「2026 台北麵包祭」於今（18） 日於圓山花博的環形與花海廣場登場，集結60家知名品牌，圖為「Miss V Bakery」產品。（圖／有趣市集提供）

▲除了傳統麵包，現場還有三明治等，圖為「Taugamma頭家嬤煙燻BBQ」煙燻鹽牛肉 Pastrami 毛豆酸種三明治。（圖／有趣市集提供）

更邀集日本11家知名咖啡品牌 ：「Lonich,」、「X coffee GINZA」、「IRON COFFEE」等

▲東京被譽為最佳咖啡體驗的預約制名店「Lonich,」也將來台快閃（圖／有趣市集提供）

「2026 台北麵包祭」更有優惠活動 最大獎東京來回機票

由「Funtasty 有趣市集」策劃的年度烘焙盛事「2026 台北麵包祭」，於今（18） 日登場，活動將至明（19）日，地點就在圓山花博的環形與花海廣場。今年以「麵包時差 TIME FOR BREAD」為主題，邀集台灣、日本逾 60 家品牌進駐，包含「珠寶盒」、「Miss V Bakery」等，其中更有11個知名日本咖啡品牌，包含「Lonich,」、「X coffee GINZA」、「IRON COFFEE」等。邁入第四屆的「2026 台北麵包祭」，今年以「麵包時差 TIME FOR BREAD」為主題。參展陣容實力堅強，烘焙地圖橫跨台灣北、中、南及東部，北部由多家業界標竿領銜：包括主打法式工藝與季節風土的精品烘焙「珠寶盒法式點心坊」、曾獲評選第一名並掀起肉桂捲風潮的「Miss V Bakery」、深受《500 甜》肯定且堅持純粹的「拾穗Bakery」、融入在地食材驚艷國際的世界冠軍「吳寶春麥方店」等。而台中的品牌則有海線超人氣甜點「FUDGE Pâtisserie 法奇甜點」、全台唯一土耳其烘焙師傅「小土的手作烘焙」，精於法式酥皮松露鴨肉派的職人料理「不專業食物工廠」和熱門秒殺可頌「小梗甜點」也首次攜手北上參展。有趣市集表示，延續去年設立咖啡專區的熱烈迴響，本屆活動再次強化「麵包與咖啡」的感官對話，特別邀請專注於咖啡主題的活動品牌「臺北咖」（Coffee Taipei）領軍，攜手18 家台日精品咖啡，包含 11 家日本各地特色咖啡店與 7 家台灣人氣名店。夢幻名單包含東京被譽為最佳咖啡體驗的預約制名店「Lonich,」、以酷黑極致美學聞名的「X coffee GINZA」、朝聖豪德寺途中必喝的「IRON COFFEE」、由拉花冠軍李維軒於日本創立的「LIWEI TOKYO」。更特別邀請到在日本咖啡界具有極高地位的京都指標「WEEKENDERS COFFEE」、排隊熱潮不間斷的「COFFEE BASE KYOTO」，以及靜岡極簡代表「ETHICUS」、淺焙愛好者赴福岡必訪的「COFFEE COUNTY」等。凡購票參與「2026 台北麵包祭」即可獲得抽獎券一張， 獎項包含東京參與「世田谷麵包祭」（世田谷パン祭り）的雙人來回機票、烘焙界精品「BALMUDA」（百慕達）蒸氣烤麵包機、烹飪愛好者心目中的夢幻逸品「VERMICULAR」IH 琺瑯鑄鐵電子鍋（小 V 鍋）等。▪️4 月 18 日（六）～ 4 月 19 日（日）：每日上午 10:00 至下午 18:00：圓山花博－環形及花海廣場(圓山捷運站 1 號出口，台北市中山區玉門街 1 號，靠近中山北路與流行館)