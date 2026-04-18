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好市多CEO大口猛咬熱狗堡！承諾維持40年銅板價

▲好市多新任執行長瓦克里斯（Ron Vachris）日前在社群媒體影片中，親自下場品嚐這款經典熱狗套餐，更承諾在任內絕對不會讓這個品項漲價。（圖／IG@costco）

台灣熱狗套餐也近 30 年沒漲價！2022 年同步美國增量升級

▲好市多從 1997 年進軍台灣之後，熟食區的熱狗套餐近 30 年來也都維持 50 元銅板價，還在2022年歷經改版。（圖／TAIWAN.COSTCO）

受到物價通膨影響，全球民眾想吃飽一餐的代價越來越昂貴。不過，連鎖美式賣場好市多（Costco）熱狗加飲料組合僅要價1.5美元（約新台幣50元），是許多人心中美味又超值的組合。好市多新任執行長瓦克里斯（Ron Vachris）日前在社群媒體影片中，親自下場品嚐這款經典美食，並對著鏡頭許下承諾：「瓦克里斯在影片中邊吃邊重申：「」他隨後更稱讚這項餐點「品質驚人、價值驚人，這 1.5 美元花得非常值得」，展現對這項經典商品的高度肯定，這番言論也讓不少擔憂漲價的消費者鬆了一口氣。好市多這款經典熱狗組合自 1985 年問世以來，價格始終維持在 1.5 美元（約新台幣47元）。若算上歷年通膨，這份套餐在 2026 年理應漲價至 4.65 美元（約新台幣 150 元）。但好市多前任財務長加蘭蒂（Richard Galanti）曾直言這個定價是「神聖的」，目前熱狗套餐在全球每年銷售量高達約 1.3 億份，早已成為賣場吸引會員回流的最強品項，也成為好市多近40年來一直信守的承諾實際代表。台灣好市多熱狗套餐也相當受到歡迎，事實上，好市多從 1997 年進軍台灣之後，熟食區的熱狗套餐近 30 年來也都維持 50 元銅板價，也是從來沒有漲過價。而且台灣好市多還從 2022 年起同步跟進美國配方，改採玉米麵包，雖然麵包重量不變，但口感更為扎實；至於熱狗本體則增量加大，讓整體套餐份量更加升級，持續穩坐會員到訪賣場必吃的銅板美食寶座。