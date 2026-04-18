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金州勇士隊在今（18）日附加賽以96：111負於鳳凰城太陽隊，正式結束了充滿動盪的2025-26賽季。面對主將柯瑞（Stephen Curry）即將年滿39歲、球隊三度止步附加賽的質疑聲浪，總教練科爾（Steve Kerr）賽後展現堅定立場，強調柯瑞依然是聯盟頂尖球星，更是勇士不可取代的建隊基石。回顧整個賽季，科爾與格林（Draymond Green）異口同聲地將失敗主因指向「傷病」。科爾直言，吉米·巴特勒（Jimmy Butler）在一月的十字韌帶（ACL）撕裂讓賽季徹底偏離軌道，而潛力小將穆迪（Moses Moody）隨後的重傷報銷，更讓勇士在最需要戰力的時刻陷入人員短缺。「在競爭激烈的西區，失去吉米這樣頂尖的球員是致命的，這甚至會影響到明年。」科爾在受訪時感慨道。格林也補充，去年交易得到巴特勒時球隊充滿信心，但核心球員接連倒下，徹底打亂了教練團的輪換部署。針對外界對柯瑞年齡與體能的擔憂，科爾給予高度評價。雖然柯瑞今日手感欠佳，但科爾認為這與太陽隊的高強度防守及體力透支有關。「Steph依然很出色。雖然隨著年齡增長，保持健康與無球跑動的強度會變得更難，但他依然是這支球隊最完美的基石。」科爾感性地表示，能夠執教柯瑞是他職業生涯最大的榮幸：「他完全服從教導，是一位不可思議的合作夥伴。我絕不會想離開斯蒂芬。」今日表現同樣受到討論的格林，則在賽後重申了對核心陣容的信心。格林強調自己目前體力充沛，了解如何在高水平對抗中保持影響力。「外界總在質疑我還能跑多久，但我了解自己的身體。」格林明確表示支持科爾及總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）的管理方式，並呼籲球迷保持信心：「雖然今年提前回家，但不代表我們的時代結束了。只要柯瑞和我保持健康，並在休賽期進行針對性補強，勇士明年依然具備重回爭冠行列的競爭力。」隨著球季落幕，科爾計畫在未來兩週內與老闆拉克布（Joe Lacob）及總經理會面，商討球隊的長期規劃。儘管科爾對自己的合約未來保持開放態度，但他強調，對這支球隊與球員的感激將永遠存在。