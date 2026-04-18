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白沙屯媽祖進香持續進行，前台北市長柯文哲與夫人陳佩琪一同參與遶境，在遶境過程中，針對「廟方唱名」一事而躍上媒體版面，陳佩琪直言真是奇怪的新聞。陳佩琪表示，有媒體報導參拜時「工作人員一度漏掉她名字、事後補念還道歉」，讓她相當不解，直言「也實在不用如此抬舉我吧」，強調自己「就是個退休的兒科醫師」，並質疑外界為何要刻意放大此事，「請問廟方人員為什麼要在第一時間就能叫出我的名字？」，更直白表示「要削我，機會多的是，不必如此硬扯到廟方的工作人員。」陳佩琪說明，過去陪同柯文哲出席宗教場合時，團隊並不會特別將她列入唱名名單，多半僅以「主席和夫人」帶過。此次在白沙屯，是司儀看到她站在一旁，基於尊重才臨時補念姓名，她也強調「司儀叫不出一介平民陳佩琪的名字，那很正常啊。」陳佩琪反問，若換作國家元首第一夫人出席，司儀未能即時唱名「會被K死吧」。除了點名風波，陳佩琪也在文中流露對現況的不滿與無奈，提到丈夫過去遭羈押「363天不放人」，被當成「賤人賤狗般地看待」，情緒相當激動，此外，因丈夫配戴電子腳鐐也造成他們諸多不便，時時刻刻需要充電，還要不斷接到監控行蹤的來電，不斷遭檢調懷疑要逃亡，感嘆台灣社會對立。最後陳佩琪表示，柯文哲已經在交代，若2027年被抓去關，「他的工作量，就要靠我幫他做了，聽了心在淌血，淚水往肚裡吞」，很羨慕總統賴清德和夫人感情好，像連體嬰一樣，時刻不分離。