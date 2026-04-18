效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙昨（17）日對歐力士猛牛隊先發僅投1.2局就狂失7分，寫下生涯最慘一役。今（18）日軟銀隊將徐若熙下放二軍，軟銀隊監督小久保裕紀表示，這是原本就預定好的計畫，跟前役投球表現無關；軟銀隊CBO城島健司則說，徐若熙若未來目標是大聯盟，維持現狀是不行的，「雖然會很不甘心，但人如果沒有不甘心的情緒，就不會成長。」
徐若熙下二軍是表訂計畫 小久保裕紀：「會安排強化訓練」
據《西日本體育》報導軟銀隊監督小久保裕紀表示，徐若熙下二軍本來就是計劃之內，「即便他昨天投得出色，原本的計畫就是讓他跳過1次先發。這並非受昨天的比賽結果影響，而是預定好的計畫。」小久保透露，接下來會為徐若熙安排強化訓練，雖然他本人表示沒有感到疲勞，但只要身體調整到能應付勝負的狀態，就會讓他重回先發輪值。」
徐若熙的表現是預料之內 城島健司：「維持現狀是不行的」
此外，據《Sponichi》報導，軟銀隊CBO城島健司今日也對徐若熙前役的表現做出回應，「雖然不希望發生，但為了讓他能再進化一、兩個層次，昨天那樣的情況是在預料之內的。」城島直言，徐若熙終究必須達成整年待滿先發輪值，並進一步提升投球能力，「如果以他目標的挑戰大聯盟，或是成為日職代表性投手的標準來看，維持現狀是不行的。」
談到徐若熙下二軍，城島表示，希望徐若熙5月能回歸，「今後會按照球團的（強化）計畫進行，重點在於他如何朝向下一步跨出，我認為他自己應該也感受到了必須掌握什麼樣的技能。雖然會很不甘心，但人如果沒有不甘心的情緒，就不會成長。」
徐若熙、古林睿煬下二軍 一軍台將剩林安可、宋家豪
此外，「台灣金孫」古林睿煬16日下二軍，將調整回先發投手，目前日職一軍僅剩下西武獅隊外野手林安可以及東北樂天金鷲投手宋家豪。
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據《西日本體育》報導軟銀隊監督小久保裕紀表示，徐若熙下二軍本來就是計劃之內，「即便他昨天投得出色，原本的計畫就是讓他跳過1次先發。這並非受昨天的比賽結果影響，而是預定好的計畫。」小久保透露，接下來會為徐若熙安排強化訓練，雖然他本人表示沒有感到疲勞，但只要身體調整到能應付勝負的狀態，就會讓他重回先發輪值。」
徐若熙的表現是預料之內 城島健司：「維持現狀是不行的」
此外，據《Sponichi》報導，軟銀隊CBO城島健司今日也對徐若熙前役的表現做出回應，「雖然不希望發生，但為了讓他能再進化一、兩個層次，昨天那樣的情況是在預料之內的。」城島直言，徐若熙終究必須達成整年待滿先發輪值，並進一步提升投球能力，「如果以他目標的挑戰大聯盟，或是成為日職代表性投手的標準來看，維持現狀是不行的。」
談到徐若熙下二軍，城島表示，希望徐若熙5月能回歸，「今後會按照球團的（強化）計畫進行，重點在於他如何朝向下一步跨出，我認為他自己應該也感受到了必須掌握什麼樣的技能。雖然會很不甘心，但人如果沒有不甘心的情緒，就不會成長。」
徐若熙、古林睿煬下二軍 一軍台將剩林安可、宋家豪
此外，「台灣金孫」古林睿煬16日下二軍，將調整回先發投手，目前日職一軍僅剩下西武獅隊外野手林安可以及東北樂天金鷲投手宋家豪。