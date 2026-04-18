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效力於亞利桑那響尾蛇3A的台灣強投林昱珉，今（18）日投出本季代表作！對上運動家3A時先發登場，展現強大三振能力，主投5局狂飆7K，僅被擊出3支安打失2分，帶領球隊以10：4大勝。即便比賽中段隊友守備與自己傳球一度出現瑕疵，林昱珉仍以最快150.4公里的火球化解危機，最終只用70球，49球是好球，好球率高達7成，成功摘下今年賽季個人首場勝投，賽後防禦率降至5.51。林昱珉開賽即進入狀態，看起來調整相當好，首局便送出3上3下展現宰制力。二局上1人出局時被敲出安打，但馬上投出1K，又讓打者敲出左外野方向飛球出局。三局上，林昱珉因投出保送、遭長打狙擊，丟掉2分自責分，但林昱珉隨即回穩，製造右外野方向飛球，打者遭接殺出局，加上第四局讓對手3上3下，穩穩收下出局數第五局，響尾蛇隊迎來第二波危機，守備接連出現漏洞，林昱珉也發生傳球失誤，運動家打線得以佔據一二壘。不過林昱珉隨後有效控制局面，沒有再失掉分數，最終響尾蛇以10：4大勝運動家。最終林昱珉繳出5局失2分、7K，最快球速飆到93.5英哩（150.4公里），只被打出3支安打，賽後防禦率下修至5.51。此役林昱珉用球數極具效率，70球中有49顆好球，好球率超過7成，展現出強大的壓制能力，更拿下個人本季首勝。