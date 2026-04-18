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勞動部長洪申翰證實，今年有望引進首批印度移工，消息傳出後引發民眾對治安的疑慮，日前綠營側翼流傳一張帶有國民黨立委姓名的截圖，指稱引進印度移工是由國民黨主動提案。不過，網紅Cheap在臉書發文引用台灣事實查核中心的資料澄清，該政策其實是民進黨政府自2020年起就開始推動，並於2024年2月、也就是立委換屆的空窗期正式簽署MOU，所謂「國民黨提案」的說法顯然與事實不符。Cheap解釋，網路瘋傳的那張截圖並非開放提案，而是立法院審查時的附帶決議，當時國民黨的主張是既然政府執意要引進印度移工，就應該成立直聘中心來避免仲介剝削，屬於配套性質的建議。他感嘆，這種將配套建議斷章取義成主動提案的手法，簡直是「甩鍋的藝術」。對於這種輿論操作，Cheap諷刺「每次只要風向不對，就能從不知道哪生出來的角落挖出一張截圖、一部影片，斷章取義」，不僅去頭去尾，還利用假訊息進行一條龍式的洗腦，試圖讓在野黨背鍋，反轉真相的操作令人咋舌，這套甩鍋手法堪稱「教科書等級」，明明是政府自行拍板定案的政策，最後卻能轉嫁責任。他還開玩笑建議，這種技術應該去申請世界遺產，特別是「非物質文化遺產」。