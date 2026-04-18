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▲Jisoo哥哥金政勳（右圖）被粉絲形容是「肌肉版的Jisoo」，外型帥氣。（圖／翻攝自X）

韓國天團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）家醜疑雲再擴大，繼親哥哥金政勳先前捲入強制猥褻直播主、散布偷拍影片等爭議後，今（18）日再度傳出駭人指控，疑似金男妻子（以下稱A女）的友人透過陳述書公開揭露，A女長期遭受丈夫肢體與精神虐待，不但被手機大力痛毆，金男還放話要「殺了妳」。據流出的陳述書內容，A女友人表示，早在2025年8月就發現異狀，當時A女提出分開要求，金男竟當場情緒失控，威脅要殺了她，友人隨後目擊A女臉部有明顯瘀青，且即便在炎熱夏季，A女出門也必須穿著長袖長褲並配戴墨鏡，企圖遮掩滿身傷痕，甚至曾傳送「救救我」的訊息向外界求援，處境極為危險。A女友人指控內容還揭露金男令人髮指的暴力行徑，如2025年9月，A女曾自述遭受嚴重暴力對待，包括被強迫吞痰等侮辱性行為，恐怖的是，金男甚至曾揮舞手機瘋狂毆打妻子，力道猛烈到連手機都當場凹折變形，隨後的幾個月內，金男施暴的狀況沒有改善，A女多次在通訊中透露自己很絕望。到了2025年11月，暴力事件愈發頻繁且嚴重，A女曾向友人哀求表示，頭部遭多次重擊後出現劇烈嘔吐感，且全身四肢幾乎體無完膚。該名友人強調，這份落款於2026年初的陳述書內容絕無虛假，目前已協助聯絡A女家屬並報警處理。針對家暴控訴，目前金政勳、Jisoo所屬經紀公司均未對外發表任何聲明。