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台61線南延高雄採雙向4車道配置 公路局：分流紓解國道壅塞

台南高雄地區民眾期盼多年的台61線南延案，行政院於今年4月10日核定「台61線南延至高雄地區可行性評估」報告，公路局將接續開展下一階段工作，規劃長達48公里的南延路線，讓台61線挺進高雄楠梓地區，促進西部沿海地區發展及觀光。交通部公路局表示，目前台61線（西濱快速公路）南端終點位於台南市七股，往南延伸跨越曾文溪橋正積極施工中，為完善西部高快速公路網，擴大台61線服務範圍，並建構臺南與高雄濱海地區更完整的交通骨幹，辦理「台61線南延至高雄地區可行性評估」案，提出可行路廊方案，並獲行政院核定。公路局指出，計畫範圍因受限於濱海沿線濕地、國家公園生態保育區、史蹟保存區、港口開發及用地取得等議題，路廊規劃以迴避環境生態敏感區、減少私地取得、建物拆遷及降低對現況交通衝擊等原則評估。公路局提到，規劃採雙向4車道配置，全長約48公里，設置7處地區型交流道、1處系統型交流道，以服務台南安南、安平、南區及高雄茄萣、永安、彌陀、梓官等地區，以健全高快速路網、串聯濱海地區休閒觀光產業、服務港口及各產業園區，以分流紓解國道交通壅塞及回應地方改善交通建設期待。公路局說明，目前已開展綜合規劃及環評階段委託發包作業中，未來將與地方政府取得共識，趕辦相關作業，並以分段併行方式同步辦理，以縮短整體建設期程，早日發揮效益，提供地方更便捷的交通服務。