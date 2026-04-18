美國德州近日驚傳貓咪掉落工業黏著劑的意外！當地有民眾在工業用膠水桶子中，發現一隻出生僅6週大的小貓埃爾默（Elmer），當下貓咪全身是膠水，眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵都沾滿厚重膠水，完全無法進食、喝水，若膠水凝固還有可能導致無法呼吸，好在當地救援團隊花費好幾小時清洗，最終讓埃爾默恢復過去的可愛模樣。

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6周小貓「掉入工業膠水桶」！無法進食、喝水超危險

動物救援組織Humane Society of North Texas於3月31日接獲一起特殊案例，有民眾目擊僅6週大的小貓埃爾默（Elmer），被困在一個全是工業用膠水的桶子中，緊急救出牠後，發現情況不樂觀，埃爾默全身都沾滿厚重膠水，眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵等部位全是，甚至出現嚴重脫水的狀況。

▲埃爾默全身沾滿厚重膠水，救援組織花費了數個小時清洗，過程中也以按摩的方式溫柔安撫小貓。（圖／Humane Society of North Texas﻿臉書）
▲埃爾默全身沾滿厚重膠水，救援組織花費了數個小時清洗，過程中也以按摩的方式溫柔安撫小貓。（圖／Humane Society of North Texas﻿臉書）
志工表示，為了避免膠水徹底凝固，導致埃爾默無法順利呼吸與進食，團隊嘗試了多種清潔方法與油類，最終發現「菜籽油」效果最佳，也是對小貓身體是最安全的。

小貓全身膠水命危！志工出手拯救變回可愛模樣

為了清理埃爾默身上的膠水，救援組織花費了數個小時清洗，過程中也以按摩的方式溫柔安撫小貓，雖然救援過程耗時長且不輕鬆，但在志工們的暖心幫助下，埃爾默已經恢復成原本可愛模樣。

▲在志工們的暖心幫助下，埃爾默已經恢復成原本可愛模樣。（圖／Humane Society of North Texas﻿臉書）
▲在志工們的暖心幫助下，埃爾默已經恢復成原本可愛模樣。（圖／Humane Society of North Texas﻿臉書）
但根據救援團隊指出，埃爾默身上膠水雖然已被去除，仍需靜養一段時間，目前於寄養家庭中休息。志工們也提到，埃爾默是隻性格友善、喜歡撒嬌的貓咪，相信等牠康復後，馬上就會找到新主人，迎接全新貓生。


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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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