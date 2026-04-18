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局勢仍未完全明朗

《路透社》報導指出，根據船舶追蹤MarineTraffic數據顯示，有一支油輪船隊正在穿越荷姆茲海峽。昨（17）日伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）與美國總統川普（Donald Trump）先後談到荷姆茲海峽已經完全開放，不過船舶追蹤數據顯示，昨日並沒有油輪駛出波斯灣，今日的交通流量則似乎有所增加。《路透社》報導稱該支穿越荷姆茲海峽的船隊由4艘液化石油氣運輸船和幾艘成品油和化學品油輪組成，且之後還有更多油輪正在陸續跟進。隨後英國《天空新聞》與《BBC》都報導了該項消息，《天空新聞》報導指出跟之前相比，目前荷姆茲海峽的交通流量似乎明顯增加。不過，英國外交部長庫柏（Yvette Cooper）最新表示，荷姆茲海峽目前還沒有完全恢復正常，敦促伊朗允許航運全面恢復。過去24小時以來，伊朗和美國各自發表多項聲明，且其中許多說法都相互矛盾。最具代表性的例子就是伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）稱川普一連撒了「七個謊言」，明確駁斥伊朗將交出濃縮鈾以及保證荷姆茲海峽的永久開放，卡利巴夫說通過荷姆茲海峽仍需要伊朗許可，且若美軍持續封鎖進出伊朗港口的船隻，荷姆茲海峽將無法維持開放。除了美國和伊朗，法國總統馬克宏和英國首相施凱爾昨日在巴黎召開了一個約有40個國家參與的視訊會議，重點也在討論如何保持荷姆茲海峽暢通。荷姆茲海峽依舊是左右中東局勢的最關鍵焦點。對此，卡達專家埃爾馬斯里（Mohamed Elmasry）表示，川普的言論或許有所誇大，但背後可能確實擁有值得樂觀的理由，「我們知道他這幾週一直在尋找一個下台階，現在他能如此自信地談論這件事，顯示他可能是認真想要達成協議」。埃爾馬斯里指出，如果川普確實想要達成協議，即使目前雙方存在巨大分歧，但最終美國與伊朗能夠獲得共識的可能性仍然是很高的。