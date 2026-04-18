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運價終止連3紅！最新一期SCFI指數17日出爐，本週下跌4.23點、至1886.54點，跌幅0.22%，不過美西、美東線仍呈現上漲。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為1501美元，較前期下跌46美元，跌幅2.97%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為2491美元，較前期下跌99美元，跌幅3.82%；美西線每FEU（40呎櫃）為2612美元，較前期上漲60美元、漲幅1.87%；美東線每FEU（40呎櫃）為3584美元，較前期上漲66美元，漲幅1.87%。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價4031美元，下跌11美元，跌幅0.31%；南美線（桑托斯）每箱運價2419美元，下跌82美元，跌幅3.28%；東南亞線（新加坡）每箱運價554美元，上漲26美元，漲幅4.92%。針對本週運價，業界認為反映出中東戰事各種不確定因素高，再加上時序進入船東與大型貨主簽遠東長約的最後談判期，市場觀望氣氛濃。貨攬業者表示，燃油成本上升使船公司進行成本控管與調整，船公司也力拚推漲合約運價中。市場預期，針對4月航商營運表現，即使部分收入有望遞延認列，加上美國線進入長約密集談判期，航商勢必積極拉抬美洲線現貨價格，但預估整體族群4月營收僅有持平表現，月增率在5%以內。