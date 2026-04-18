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台灣強投徐若熙在昨（17）日對戰歐力士猛牛隊的比賽中表現失常，僅投1又2/3局便失7分慘遭擊倒。軟銀球團今日（18日）正式宣布將徐若熙下放二軍（註銷出場選手登錄）。面對外界質疑是否因表現不佳就下放，總教練小久保裕紀與營運長（CBO）城島健司皆出面澄清，強調這是「計畫中的安排」，並對徐若熙有著超越現狀的極高期許。其實軟銀球團一直很重視徐若熙，這從他的年薪和禮遇都能看出來，因此也對其使用和培育方式特別謹慎。徐若熙昨日在主場首度先發，卻慘遭歐力士打線重擊，單場被敲2發全壘打與6支安打，並送出多達5次四死球。然而，小久保監督今日賽前受訪時明確表示，將徐若熙抹消登錄並非因為昨天的結果。「這本來就是原定的計畫，即使他昨天投得很好，我也打算讓他跳過一次先發，空出一段休息間隔。」小久保監督說明，球團將為徐若熙安排專門的「強化訓練菜單」。雖然徐若熙本人表示並未感到疲勞，但球團認為必須讓他擁有更能適應職棒強度的身體，未來才會再次回歸先發輪值。當初主導以3年推定逾15億日圓大約簽下徐若熙的城島健司CBO，今日出席公開活動時，也針對徐若熙的慘痛敗戰發布評論。城島健司直言，昨天的失常在「預想範圍內」，但也是徐若熙成長的必經之路。「我不希望看到他被打爆，但為了讓他再進化兩圈，昨天的挫敗是必要的。」城島健司給出了辛口（嚴厲）的勉勵：「他若要實現挑戰大聯盟的目標，或是成為代表日本職棒的投手，以現在的狀態還是不夠的。」城島強調，人類必須有悔恨感才會成長，球團將會按照既定的強化計畫執行，重點在於徐若熙如何從這次失敗中體會到自己的不足。軟銀對於徐若熙的看中從很多方面都能看出來，球團開出「3年近15億日圓」的重磅合約，折合年薪約5億日圓（約新台幣1億元），足足是他在味全的年薪480萬元的20倍以上。此外球隊在春訓就已經開始對他重新進行調整，希望讓這位台灣年輕強投更上一層樓，春訓期間接受投手首席教練倉野信次的一對一指導，致力於投球動作的改良，找回流暢的投球動作。倉野曾培養出千賀滉大等多位大投手，他擅長保留選手的長處，並幫助其微調成長，執教功力不在話下。由於徐若熙昨日早早退場，導致軟銀牛棚體力大幅消耗。小久保監督透露，在昨日比賽中便與教練團緊急討論，決定將26歲的投手大竹風雅從育成選手升格為支配下球員，並即刻升上一軍備戰。徐若熙的大聯盟夢想與軟銀球團的高昂投資，讓他的一舉一動都備受矚目。此次下放二軍，實際上是軟銀為了保護這位「台灣至寶」並進行身體強化的戰略布局。城島健司的嚴厲話語背後，隱藏的是對徐若熙能站上世界巔峰的深切期待。預計經過5月的強化調整後，球迷將能見到更強大、更具穩定度的徐若熙重新站上投手丘。