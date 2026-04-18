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中華職棒「黃衫軍」中信兄弟昨（17）日成功止敗，今（18）日推出洋投黎克（Nick Nelson）先發，黎克開季狀態不理想，一度被調往牛棚，不過在4月12日對樂天桃猿，黎克「中1日（離前次登板僅休息1天）」後援4局無失分，讓兄弟總教練平野惠一相當驚豔，「看得出來他開始理解要如何去壓制台灣的打者。」兄弟開季至今尚未做出洋將升降異動，平野透露接下來有考慮升降，但還沒辦法給出答案，「因為二軍現在還有3個人在競爭這個位置。」兄弟昨日順利止敗，今日推出黎克拚2連勝，黎克開季前2戰都只投4局就遭KO，當時防禦率高達11.25，隨後轉往牛棚，4月10日對桃猿中繼1局失1分，休息1天後，又在4月12日登板，一口氣後援4局僅失1分，用了82球，拿下來台後首次中繼成功。兄弟總教練平野惠一表示，黎克回到先發，單純是輪值有空缺所做出角色的調整。平野指出，「魏碩成先發表現不理想，以正面的思考來說，雖然黎克名義上是中繼，但實質展現了先發等級的表現，幫我們吃掉了局數。」平野直言，黎克對桃猿中繼4局表現很好，「看得出來他開始理解要如何去壓制台灣的打者，所以今天也很期待他的先發表現。」值得一提的是，黎克4月12日「中1日」的情況下，又用82球後援4局，在球季初期就有這樣的登板狀態相當罕見。對此，平野也很驚訝黎克可以吃下這麼多局數，「我覺得黎克其實是一個很強悍的投手，當然他也是拚盡全力在投。」至於黎克未來的定位，平野說會看今日的比賽結果來做決定。兄弟開季至今尚未做出洋投異動，二軍還有陶樂（Kyle Tyler） 、德保拉（Jose De Paula）以及馬奎爾（Angel Macuare）。平野指出，有考慮接下來做出洋投異動，「畢竟對洋將的要求就是要投出成績、要能贏球，我覺得有必要拉上能夠贏球的投手。」至於二軍的3位洋投誰會是第1順位？平野心中還沒做出決定，「還沒有辦法給一個明確的（人選）答案，因為二軍現在還有3個人在競爭這個位置。」