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2026台北市長選戰布局，綠營人選遲遲未定，聯電創辦人曹興誠今（18）日出席專題演講活動，原先將與立委沈伯洋在大罷免之後首度同台，不過沈伯洋因故缺席，曹興誠依舊給予沈伯洋稱讚「是選台北的不二人選」，並稱國民黨台北市長蔣萬安「不敢面對沈伯洋」，雖然現階段大家不看好沈伯洋，但他相信情勢可能會反轉，還提到「射蔣萬安不需要后羿那麼厲害，沈伯洋就可以了」此番言論引發藍營戰將們的一陣嘲諷。國民黨桃園市議員詹江村在臉書發文反諷：「拜託大家不要再刺激沈伯洋」，直言一旦沈伯洋投入台北市長選戰，「全台灣綠營選情都會被帶動」。他更開酸，沈伯洋主打的「認知作戰、抗中保台」正是藍營「最害怕的題材」，甚至笑說「一想到沈伯洋的戰力，我就嚇到瑟瑟發抖」，擔心屆時「青鳥傾巢而出」，恐讓九合一選情出現變數。國民黨立委徐巧芯也開酸，點名曹興誠力挺沈伯洋的理由是「蔣萬安不敢面對、不敢辯論」，她嘲諷表示「說得字字句句甚是有理，想必此時的蔣萬安在瑟瑟發抖」，甚至形容曹興誠是「大罷免絕對沒有輸」的好友，還貼出卡通圖片「不要笑、不要笑」，酸味破表。