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國民黨新北市長參選人李四川昨推出全新單元「川伯給推」，透過短影片呈現各界人士推薦李四川，卻傳出影片一下就被移除，疑似是因對方收到壓力，李則稱，選舉是競爭不是鬥爭，希望不要因為選舉為難朋友，其餘的就不多說。對此，蘇巧慧今（18）日下午受訪時強調，「我們不可能去施壓」，不曉得什麼狀況。蘇巧慧上午赴鶯歌座談會後，接著又來到新莊舉行座談會。蘇巧慧受訪時表示，在越來越多新北市民認同下，持續既有的方向，陸空戰齊發，在掃市場第二輪之後，從今天啟動議員座談會。他說，早上在鶯歌，下午在新莊，主要是立委吳秉叡，召集四位新莊的在地議員候選人們，一起來向新莊市民報告，「我們就是最有活力，也最有執行力的新北隊」。對於對手的廣告影片，傳出好像被施壓下架？蘇巧慧回應，對手的影片下架，「我們不可能去施壓」，也沒有跟新聞當事人有所聯繫，他不曉得是什麼狀況，「我們會持續用政見、理念，說服新北市民，我們是最值得信任的新北隊」。媒體追問，藍委徐巧芯質疑，產業界的人，講一段十幾年前的往事，都要被追殺，難道只要說國民黨的好，回家就要怕被查水錶？蘇巧慧則說，對手還在初選階段，不管初選的結果，祝福他們初選順利。