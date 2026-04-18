我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒中信兄弟洋投勝騎士（Mario Sanchez）昨（17）日對味全龍主投6局失2分，不僅拿下本季首勝，更是替兄弟終止2連敗。兄弟總教練平野惠一前役賽後透露，勝騎士帶著身體不適的感覺完成6局投球，勝騎士今（18）日表示，前役投球時胃酸逆流，但仍會把自己該做的事情做好；此外，勝騎士本季自己操控PitchCom配球，他直言很喜歡這樣的方式，「我覺得自己配球可以讓我更專注在比賽中。」勝騎士前役對龍隊主投6局失2分，替兄弟終止近期的2連敗，也拿下個人本季首勝。不過前役賽後，兄弟總教練平野惠一透露，勝騎士其實是帶著身體不舒服的狀態登板投球。勝騎士今日坦言，前役在比賽過程中，確實是有點胃痛，第3、4局時疼痛感加劇，「有一種胃酸逆流、熱熱的感覺。」雖然身體不適，勝騎士仍繳出6局好投，「但這是我的工作，不管哪位隊友身體不舒服，相信大家還是會上場把該做的事情做好。」勝騎士說這是他第一次遇到投球時胃痛，今日身體狀況好多了，「上場前沒有多想肚子不舒服這件事，就按照平常的準備方式去做，設定好投球策略就去執行。」勝騎士從4月11日開始由自己操控PitchCom配球，引發不少的討論與關注，他表示，第一次使用前，有跟捕手討論，能不能自己配，「後來用了也喜歡這樣的模式，我覺得自己配球可以讓我更專注在比賽中。」勝騎士指出，自己配球確實可以加快比賽節奏，省掉搖頭或來回確認的時間，「有時候打者還沒到打擊區，我心裡就已經知道要投哪一顆球了，這純粹是個人的偏好，我很喜歡。」勝騎士選擇將PitchCom放在腰間，他表示，「我沒試過其他地方，第一個想法就是放腰邊，覺得比較方便、按的時候比較快。 如果我想把它藏起來，手套也可以直接過來把它蓋住。」被問到自己按PitchCom有沒有像打電動，勝騎士笑說完全不像，「打電動被殺掉還可以重新復活，但這是現實生活，沒有第2次機會。」