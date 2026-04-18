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▲廖思惟脖子上掛著出鏡率極高的眼睛項鍊，粉絲好奇詢問品牌來源，也關心她臉上的紅斑。（圖／廖思惟小紅書）

▲廖思惟多年來不管是私下還是出席各大場合，始終配戴這條充滿意義的項鍊。（圖／廖思惟小紅書）

▲何念慈（後排左起）、廖思惟、孫芸芸（前）祖孫三代合影。（圖／廖思惟小紅書）

名媛孫芸芸的26歲女兒廖思惟（Trinity）被視為「微風集團」的潛在繼承人，傳出有望繼承高達40億元的家產，她近日分享自拍近照，脖子上掛著一條經常曝光的項鍊，引起粉絲好奇是哪家大品牌，對此，廖思惟大方揭開這條項鍊的來頭，透露是外婆送她的客製化禮物。廖思惟在小紅書上傳一張慵懶躺在沙發上的照片，脖子上頻繁出鏡的那條眼睛造型項鍊引發粉絲熱議，有人稱讚項鍊好看並詢問品牌來源，廖思惟親自解答，原來這條項鍊並非任何一個精品大牌，而是由外婆、即孫芸芸的母親何念慈親自客製化的禮物（Personalised gift），她暖心回應：「謝謝，是我grandma送給我的。」該款項鍊設計獨特又耐看，不少廖思惟的鐵粉大讚：「真的很好看，還以為是最新款式！」甚至有粉絲想找珠寶商打造同款，更在留言區喊話，希望廖思惟能請媽媽孫芸芸考慮「批量生產」。除了時尚穿搭，有眼尖的粉絲觀察到廖思惟最近的膚況，憂心詢問她是否「玫瑰斑」（酒糟肌）再度復發，廖思惟直率坦言，近來確實有發作，「但我不是每天都發，也是要看氣候。」孫芸芸的母親何念慈約70多歲，因為保養得宜，被譽為「凍齡美魔女天花板」，她出身名門，早年與元大證券創辦人孫道存有一段婚姻，長期在社交圈占有重要地位，2010年，何念慈再婚相識多年的美國電子業大亨田力行，兩人在峇里島舉辦千萬豪華婚禮。田力行身家豐厚，加上何念慈本的社交資產與家族名望，讓她的身價不僅體現在實質財富上，更彰顯於名媛圈的極大的影響力。