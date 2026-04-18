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▲台灣電力公司鳳山區營業處舉辦第8屆台電盃排球錦標賽，在鳳山區營業處處長黃明舜(左3)與高雄市政府運動發展局主任秘書林建良(右3)、高雄市福誠高中校長夏日新(左2)等人開球揭開序幕。(圖／記者黃守作攝，2026.04.18)

▲台電公司鳳山區營業處處長黃明舜致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.04.18)

▲台灣電力公司鳳山區營業處舉辦第8屆台電盃排球錦標賽，參賽的各球隊均使出混身解數，展開為期兩天的競賽，以求爭取奪冠。(圖／記者黃守作攝，2026.04.18)

▲台電公司鳳山區營業處節電課由課長余智虹率課員楊文鳳等人到場進行節電宣導。(圖／記者黃守作攝，2026.04.18)

台灣電力公司鳳山區營業處於今(18)日，在高雄市鳳山區福誠高中多功能運動中心，舉辦2026年第8屆台電盃排球錦標賽，有來自台南、高雄、屏東及台東的多支國小校隊同場競技，期持續推動基層排球運動發展。台灣電力公司鳳山區營業處2026年第8屆台電盃排球錦標賽開幕儀式，是由台灣電力公司鳳山區營業處處長黃明舜主持，台電公司興達發電廠副廠長李青松、鳳山區營業處總務組經理鍾惠貞、高雄市政府運動發展局主任秘書林建良、課長蔡明河、高雄市福誠高中校長夏日新、台南市六甲國小校長蘇淑娟、台東縣三仙國小教導主任沈維淳等人與會，以及參與球隊隊員，還有家長到場為孩子加油，吶喊聲此起彼落，氣氛熱烈。台電公司鳳山區營業處處長黃明舜表示，台電公司鳳山區營業處為持續推動基層排球發展，每年均舉辦台電盃排球錦標賽，邀請多支國小校隊同場競技。黃明舜說，此次參加台電盃排球錦標賽的隊伍，有來自台南、高雄、屏東，以及台東，共22所學校、43支隊伍，共計377位國小選手同場競技，期來自各地的排球小將齊聚一堂，在球場上切磋球技、交流情誼，共同角逐排球錦標賽冠軍榮耀，並期持續推動基層排球運動發展。此次活動，邀請高雄市中正國小舞蹈班學生帶來充滿青春活力的開場演出，為賽事揭開精彩序幕，開幕典禮由台電鳳山區營業處處長黃明舜、高雄市政府運動發展局主任秘書林建良及福誠高中校長夏日新等人，共同進行開球儀式，象徵賽事正式展開。黃明舜指出，台電男、女排球隊分別成立於民國40年及63年，長年於企業聯賽表現亮眼，並培育多位國家代表隊選手，球員除投入日常訓練與競賽外，亦肩負技術傳承與推廣運動精神的使命，每年透過「台電關懷列車」深入偏鄉，親自指導學童，此次第8屆台電盃排球錦標賽，也安排現役球員擔任工作人員，讓學童得以近距離向大哥哥、大姊姊交流學習，落實體育教育向下扎根。在活動現場，也由台電公司鳳山區營業處節電課由課長余智虹率課員楊文鳳等人到場，進行節電宣導活動，結合台電「台灣電力App」推廣與節能減碳宣導，透過互動式介紹與實用資訊分享，讓參賽選手與民眾在觀賽之餘，認識智慧用電與節能生活方式，攜手邁向永續未來。