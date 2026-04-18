台北股市近期氣勢如虹，成功站上37000點關卡，市值也一舉超越英國股市，位居世界第七名。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，在台股站上37000點、GDP成長創15年新高的背後，社會正陷入科技興旺與傳產落寞的「K型」分化。
阮慕驊表示，近期英國媒體報導「台股超越英國股市市值，成全球第七大資本市場」，這讓他更確信先前提出「不投資你就淪底層」的觀點。阮慕驊回顧自己進入股市30年的觀察，看著台股從年幼邁向壯年，這段過程是台灣經濟與產業發展的機緣與必然。他感性地說：「我想英國人看到這篇報導，心中應該跟我一樣也是五味雜陳」，並強調必須感謝參與達成這一切的所有人。
然而，阮慕驊也提醒，資本市場是現實的，它歡迎所有人，但也不主動迎接任何不想靠近它的人。但就算進入股市，也不會人人是贏家，例如今年台股雖然已大漲了三成，但還是有幾乎一半的個股還在年線之下，過去的贏家「自行車雙雄」的巨大和美利達，今年股價還跌了超過兩成，成衣的一哥和二哥儒鴻和聚陽今年迄今股價各下跌了10%和25%。
既使是金控龍頭富邦金，今年股價也是負報酬，放眼望去全台金控股竟然沒有一家股價在百元之上。
相對的，這兩年AI概念股如同吃了大補帖，台股竟出現了四十千金股，股后穎崴繼信驊之後，成了萬金股。這說明了什麼？進股市，如果沒有系統性觀察和策略，只死守舊了的觀念，注定是輸家。
阮慕驊表示，從社會結構的層面而言，從台股的變化，可預見台灣財富的分配將出現極大的差距，而這種差距會不會造成社會的鴻溝，是他所關心的。所以他才會有不投資淪底層的發文，但他承認這會造成理解上的誤區，正如他所說的，買錯抱錯股，也不會從底曾向上流動，更何況，要有錢才能投資。
阮慕驊分析，台灣呈現類似「K型」的發展軌跡，「K型」經濟由人工智慧熱潮推動，有利於科技產業，而傳統產業與服務業人員則面臨實際購買力萎縮。
其次，台灣財富差距會不會愈來愈大？財富集中度：根據2026年世界不平等報告，台灣前10%人口擁有61%的總財富。基層：底層50%的人口僅共享4%的國家財富。
經濟表現方面：台灣2025年GDP成長率估計為8.63%，為15年來最高。股市創下歷史新高，突破35,000點。受益者：科技創業家、大型科技公司的工程師，以及科技股投資人，正經歷高獎金、股票上漲與資本報酬增加的「良性循環」。相對，絕對多數人就業的傳產和服務業呢，他們面對的是薪資增長有限，物價持續上漲的大環境。
阮慕驊表示，投資人可能轉不了業改不了行，但投資人可以跟上台灣主流的經濟和產業發展成果，經由股市也分享經濟創造的財富，從「薪水社會」到「資產社會」。
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然而，阮慕驊也提醒，資本市場是現實的，它歡迎所有人，但也不主動迎接任何不想靠近它的人。但就算進入股市，也不會人人是贏家，例如今年台股雖然已大漲了三成，但還是有幾乎一半的個股還在年線之下，過去的贏家「自行車雙雄」的巨大和美利達，今年股價還跌了超過兩成，成衣的一哥和二哥儒鴻和聚陽今年迄今股價各下跌了10%和25%。
既使是金控龍頭富邦金，今年股價也是負報酬，放眼望去全台金控股竟然沒有一家股價在百元之上。
相對的，這兩年AI概念股如同吃了大補帖，台股竟出現了四十千金股，股后穎崴繼信驊之後，成了萬金股。這說明了什麼？進股市，如果沒有系統性觀察和策略，只死守舊了的觀念，注定是輸家。
阮慕驊表示，從社會結構的層面而言，從台股的變化，可預見台灣財富的分配將出現極大的差距，而這種差距會不會造成社會的鴻溝，是他所關心的。所以他才會有不投資淪底層的發文，但他承認這會造成理解上的誤區，正如他所說的，買錯抱錯股，也不會從底曾向上流動，更何況，要有錢才能投資。
阮慕驊分析，台灣呈現類似「K型」的發展軌跡，「K型」經濟由人工智慧熱潮推動，有利於科技產業，而傳統產業與服務業人員則面臨實際購買力萎縮。
其次，台灣財富差距會不會愈來愈大？財富集中度：根據2026年世界不平等報告，台灣前10%人口擁有61%的總財富。基層：底層50%的人口僅共享4%的國家財富。
經濟表現方面：台灣2025年GDP成長率估計為8.63%，為15年來最高。股市創下歷史新高，突破35,000點。受益者：科技創業家、大型科技公司的工程師，以及科技股投資人，正經歷高獎金、股票上漲與資本報酬增加的「良性循環」。相對，絕對多數人就業的傳產和服務業呢，他們面對的是薪資增長有限，物價持續上漲的大環境。
阮慕驊表示，投資人可能轉不了業改不了行，但投資人可以跟上台灣主流的經濟和產業發展成果，經由股市也分享經濟創造的財富，從「薪水社會」到「資產社會」。