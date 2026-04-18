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埼玉西武獅今日作客日本火腿，西武台灣好手林安可今日全場 4 打數 1 安打，且該安打出現在關鍵的第六局，帶動球隊先馳得點。然而，北海道火腿鬥士在六局下憑藉單局 5 分的大進攻扭轉戰局，終場火腿以 5：3 擊敗西武，成功中止近期的3連敗，火腿王牌伊藤大海也順利摘下本季第 2 勝。本場比賽前五局雙方陷入投手戰，火腿王牌伊藤大海先發 6 局被敲 8 安，失掉 2 分，送出 4 次三振。戰局在六局下發生劇變，火腿打線趁著西武先發投手武內夏暉不穩，包含水谷瞬的逆轉二壘安打以及清宮幸太郎的關鍵三壘安打，單局強攻 5 分。武內夏暉今日帳面上投滿 5 局被敲 6 安，送出 4 三振、2 保送，失掉的 3 分全數非自責分，防禦率為 1.88，無奈吞下本季第 2 敗。進入第九局，日本火腿終結者柳川大晟表現不穩，西武獅趁勢靠著 3 支安打以及桑原將志的關鍵保送擠回 1 分。在滿壘的緊張局勢下，柳川及時穩住陣腳，讓西武球星源田壯亮吞下再見三振，火腿驚險守住勝果。台灣好手林安可今日擔任第四棒指定打擊，前兩打席面對上季澤村賞得主伊藤大海，分別敲出三壘飛球與二壘滾地球出局。第六局一出局一壘有人時，林安可展現強大選球與打擊技巧，鎖定一顆滑球擊出右外野二壘安打；隨後隊友山村崇嘉補上適時安打，林安可成功跑回本壘得分，幫助西武一度取得 2：0 領先。林安可在第四打席面對火腿後援投手柳川大晟時，敲出一壘滾地球被刺殺。總計林安可今日 4 打數 1 安打，跑回 1 分，賽後打擊率為 2成19。林安可展現出穩定發揮，連續兩天在第四棒位置上有長打貢獻，成為西武打線中不可或缺的火力。