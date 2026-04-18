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▲宋家豪2015年底加盟東北樂天，現在已10年。（圖／樂天金鷲官方）

日職賽季進入4月戰況升溫，兩位備受矚目的「台灣至寶」軟銀鷹徐若熙、北海道火腿古林睿煬，卻接連在16日、今（18）日降下二軍，目前還留在一軍的台灣旅日投手只剩下已經站穩救援投手位置的樂天金鷲宋家豪。雖軟銀、火腿教練團皆都無明確指出是因為徐若熙、古林單場失利才下放二軍，不過軟銀對「龍之子」有大聯盟等級期待，火腿「金孫」則處於先發、後援角色模糊期，兩人恐都受到「關鍵戰役」影響。效力軟銀鷹的徐若熙昨日先發出戰歐力士時，遭遇赴日最慘烈的1.2局60球失7分被「KO」，與6日初登板時的6局無失分狀態判若兩人。球團今天正式將其下放二軍，雖然監督小久保裕紀強調，這個決定並非受到上述戰役影響，不過軟銀CBO城島健司卻也直指，如果徐若熙目標挑戰大聯盟，維持現在的狀態「還不夠」。這番話不僅是和徐若熙談話的結果，似乎也暗示軟銀給予徐若熙為期3年、總值高達15億日圓（約台幣3億）的薪資，更是把徐若熙當作大聯盟等級選手，並非一般亞援投手，期望值相當高。另一位旅日焦點、效力於北海道火腿的古林睿煬，也在16日移動至二軍。他在開季後以中繼投手身分出賽5場，與中職的先發角色完全不同。古林睿煬初期同樣表現亮眼，在開季前的熱身賽一度投出160公里速球，飆個人生涯新速被日職大讚。不過本月12日，古林睿煬出戰軟銀鷹，在七局上後援登板飆出2K，卻被日本周東佑京敲出兩分全壘打，投0.2局就退場。最終古林睿煬在一軍繳出牛棚防禦率6.23的成績單，顯現其對後援定位仍有適應空間。火腿監督新庄剛志表示，古林在二軍將調回最熟悉的先發投手角色。加上本月28日起的黃金週，火退將面對9連戰壓力，古林目前已在二軍展開長局數調整，有望在4月底重返一軍戰線，卻也看得出古林目前處於角色模糊階段。軟銀、火腿皆都沒有明確指出是受到徐若熙、古林單場帳面成績影響，才讓他們下二軍，教練團目前都稱對兩位抱持正面期待。軟銀CBO城島健司重話提醒徐若熙必須學會如何在低潮中進化。火腿監督新庄剛志則認為，古林在牛棚累積的應變能力，將成為他回歸先發後處理危機時的寶貴養分。面對台灣雙王牌陣痛期，若兩人可以克服挑戰，都還有機會回到會持續至9月底的例行賽。此外，日職一軍台將投手僅剩從2015年底加盟東北樂天金鷲的宋家豪。今年33歲的宋家豪，在加盟日職後的一整年，都在二軍磨練，不斷熟悉日職的節奏。宋家豪2017年10月才等到一軍生涯首個中繼成功。宋家豪2023年拿到生涯第100次中繼成功，不斷累積經驗、站穩日職救援投手的位置，甚至本月上場只投1球就奪下勝投，不斷寫下紀錄。對於本來就是台灣王牌的兩位「至寶」雙強投何時能完成「二軍修煉」回歸，也將決定今年旅日台將戰力的完整度，再與宋家豪同場決鬥。