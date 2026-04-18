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白沙屯媽祖與值年爐主見面！雙手搭在轎桿賜福

▲今年的值年爐主陳廣雄先生正住院治療中，媽祖婆特地在回程關心爐主以及所有醫護與病友。（圖／白沙屯媽祖網路電視台）

▲傍晚 16 點 40 分粉紅超跑突然大轉彎，停駕在梧棲區童綜合醫院。（圖／白沙屯拱天宮臉書）

2026 年白沙屯拱天宮媽祖徒步進香今（18）日進入第 6 天，下午鑾轎已經順利回到台中，距離終點苗栗越來越近。不過，傍晚 16 點 40 分粉紅超跑突然大轉彎，停駕在梧棲區童綜合醫院。原來是今年的值年爐主陳廣雄先生正住院治療中，媽祖婆特地在回程關心爐主以及所有醫護與病友，溫馨畫面感動了無數香燈腳。白沙屯媽祖回鑾路程已經超過一半，今（18）日傍晚 16 時 40 分停駕在台中梧棲童綜合醫院，現場醫護人員紛紛在門口接駕，而 86 歲的值年爐主陳廣雄也在現場等候。事實上，陳廣雄在今年 4 月 9 日的「放頭旗」儀式時，就已經因為身體抱恙而住院，更曾想向醫院請假前往參與儀式，但最終改由兒子代為執旗，目前仍在接受治療中。沒想到三尊媽祖婆回鑾在經過童綜合醫院時，突然一個大轉彎停駕，親自前來關心這位值年爐主。白沙屯拱天宮對此也發文表示：「白沙屯爐主是媽祖親自欽選，是一生的榮耀。值年爐主陳廣雄先生進香前身體微恙入院，今日媽祖回鑾，在醫院樓下，神轎靠近爐主，讓爐主雙手搭在轎桿，神轎輕柔擺動，展現出對爐主的關懷憐愛。」許多信眾看完媽祖婆特地前往關心爐主的行為之後，也大讚「感謝媽祖來看看爐主阿公」、「看直播轎子突然轉彎，往醫院方向.就看到爐主阿公坐輪椅,眼淚秒流出來」、「很感人，媽祖都會特別賜福」、「這太催淚了，謝謝媽祖，保佑爐主身體狀況穩定平安」。