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▲7-11新童門市刻免費送出100杯中杯美式、100顆茶葉蛋、100 杯不思議茶Bar特大杯青茶。（圖／7-11提供）

▲花芊金門一條根貼布、滾珠凝露至4月28日任選買一送一。（圖／7-11提供）

▲7-ELEVEN媽祖庇佑隨取卡每張面額1711元，加送價值200元的OPENPOINT點數200點。（圖／7-11提供）

2026年白沙屯媽祖進香第6天，「粉紅超跑」連續第2年停駕於童綜合醫院梧棲院區，7-11新童門市感謝女神庇佑，宣布即刻免費送出百份咖啡、茶葉蛋。且即起至4月28日前，全台門市推出指定周邊買一送一，有「花芊金門一條根貼布／滾珠凝露」，針對中部進香沿線，部分門市更設置「香客補給專區」，陪伴香客走完全程。「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖聖駕今（18）日停駕於童綜合醫院梧棲院區，7-11新童門市刻免費送出100杯中杯美式、100顆茶葉蛋、100 杯不思議茶Bar特大杯青茶，與香客一同分享喜悅。7-11也表示，進香期間只要「粉紅超跑」停駕的門市，單店將免費送出100杯CITY CAFE中杯美式、100顆茶葉蛋，若該門市有販售CITY TEA現萃茶，將再加碼送出100杯大杯青茶，與香客一同分享喜悅。7-11門市即日起至4月28日推出「花芊金門一條根貼布／滾珠凝露」任選買1送1優惠。還有「媽祖庇佑隨取卡」每張面額1711元，加贈OPENPOINT點數200點（1點抵1元），回饋超過11%。而7-11「OPEN!行動購物車」也會在指定日期提供移動補給，預期帶動周邊門市業績較前一周翻倍成長。進香沿路周邊門市更備妥各式飲料、餐食與天素地蔬等素食商品，同時提供ibon行動電源租借服務，以及可減輕行囊重量的黑貓宅急便寄送服務，讓香客輕裝上路，部分門市更貼心免費開放用餐與休息空間，讓香燈腳途中能喘口氣休息。