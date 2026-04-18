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▲「2026新北市鐵道馬拉松接力賽」將於明（19）日上午7時開跑。（圖／新北市觀光局提供）

▲「2026新北鐵道馬拉松接力賽」完整路線圖（圖／北鐵道馬拉松接力賽官網）

▲「2026新北市鐵道馬拉松接力賽」交通資訊（加開列車）（圖／取自旅跑新北臉書）

▲「2026新北市鐵道馬拉松接力賽」交通資訊（增停列車）（圖／取自旅跑新北臉書）

▲福隆遊客中心周邊將有交通管制（圖／新北鐵道馬拉松接力賽官網）

2026新北市鐵道馬拉松接力賽」將於明（19）日上午7時於貢寮區及雙溪區開跑。賽事分為「競賽組」、「變裝組」及「企業團體競賽組」3類別，新北市府表示，今年報名隊伍數達1100隊，預計吸引超過5萬人參與。本次分有福隆、貢寮、雙溪及牡丹4個車站車站接力交棒。《NOWNEWS今日新聞》整理賽事路線、接駁車、交通管制與成績查詢等資訊一次看。新北市政府觀光旅遊局表示，2026新北市鐵道馬拉松接力賽」將於福隆、貢寮、雙溪及牡丹4個車站車站周邊進行接力交棒，路線行經舊草嶺隧道、三貂角燈塔、太平洋岸及雙溪河岸等經典景點，讓跑者在「追火車」的過程中，盡覽東北角壯麗山海風光，感受結合鐵道文化與自然景觀的獨特魅力。2026年04月19日(日) 06:30~15:00福容大飯店福隆 (彩虹橋前廣場)福容大飯店福隆→舊草嶺隧道→福隆遊客中心→貢寮國小→牡丹車站→雙溪高中→貢寮國中→ 福容大飯店福隆競賽組、企業團體競賽組、變裝組第一梯次（A組）：07:00第二梯次（B組）：07:10第三梯次（C組）：07:20第四梯次（D組）：07:30：福容大飯店福隆：07:40起點）福容大飯店福隆（彩虹橋前廣場）－>興隆街－>福隆火車站－>龜壽谷街－>外隆林街－>舊草嶺隧道（北口）－>舊草嶺隧道（南口）－>舊草嶺隧道（南口）（接棒區）：舊草嶺隧道(南口)接力區08:25舊草嶺隧道（南口）－>濱海公路石城服務區－>直行舊草嶺環狀線自行車道（直行經四角窟觀景臺－>馬崗街－>右轉福興街－>直行福連街－>右轉香蘭街－>直行經東興宮－>直行經福隆海濱公園－>東興路106巷－>仁和橋－>YMCA福隆營地）－>福隆遊客中心（接棒區）福隆遊客中心：10:30：舊草嶺隧道（南口）－>濱海公路石城服務區－>直行舊草嶺環狀線自行車道（直行經四角窟觀景臺－>馬崗街－>右轉福興街－>直行福連街－>右轉香蘭街－>直行經東興宮－>直行經福隆海濱公園－>東興路106巷－>仁和橋－>YMCA福隆營地）－>福隆遊客中心（接棒區）貢寮國小：11:20：貢寮國小－>魚行道路－>左轉共和大橋－>右轉中山路－>右轉太平路－>左轉雙柑公路－>右轉中正隧道－>左轉中正路（瑞雙公路）－>右轉牡丹老街->牡丹車站（接棒區）：牡丹車站：12:40：牡丹車站－>左轉中正路（瑞雙公路）－>右轉中正隧道－>左轉內挖路－>右轉雙溪高中（接棒區）▪️：雙溪高中：13:15雙溪高中－>直行中山路－>直行長泰路－>右轉嵩陽街－>貢寮國中（接棒區）：貢寮國中：14:00路線：貢寮國中－>直行嵩陽街－>左轉長泰路－>右轉貢寮大橋（貢寮街） －>右轉學苑街－>右轉復興街－>左轉上坡後再左迴轉上鹽寮線自行車道－>經龍門露營區－>左轉福容大飯店福隆（終點）：15:00以使用者付費之精神進行專車接駁；由中正紀念堂出發，沿路至各棒次接力站下車一、提供來回接駁車服務，費用每位新臺幣400元二、接駁車票需於報名時一併購買，恕不接受現場購票或加購，屆時憑券乘車，請務必妥善保管乘車券。三、未搭乘或使用單程者恕不退費。▪️中正紀念堂04:00~04:30（人滿發車）福隆遊客中心舊草嶺隧道（南口）貢寮國小慶雲宮雙溪高中貢寮國中▪️福隆遊客中心14:00~15:30（人滿發車）中正紀念堂樹林 → 石城：4010次、4012次、4014次區間快車石城 → 樹林：4011次區間快車牡丹站：4007次區間快車貢寮站：4026次區間快車石城站：4007次、4013次區間快車新北市府提到，為鼓勵參賽者及民眾多加利用大眾運輸工具前往會場，已協同國營臺灣鐵路股份有限公司加開多班次列車，以提升運輸量能。同時，為維護活動當日交通順暢與賽事安全，將於4月19日實施相關交通管制措施如下：4月19日上午5時00分至16時00分總統路全線管制。08:00-13:30：中正隧道單線保留一車道行駛，路口彈性管制。08:00-13:50：中山路（泰和街－過港隧道旁）單線保留一車道行駛，路口彈性管制。備註：上述管制期間僅供警車、救護車、社區巴士及在地居民緊急車輛通行。05:00-11:00：福隆遊客中心周邊（興隆街、福隆街）單線慢車道管制，保留快車道。08:00-11:10：鹽寮線自行車道（台2丙及龍門路口）至昭惠廟牌坊路口彈性管制。08:00-15:00：學苑街及復興街路口彈性管制。08:00-13:30：內挖路（中山路至中正隧道）路口彈性管制。08:00-14:00：雙溪高中路口（梅竹蹊路、太平路）路口彈性管制。08:30-14:40：貢寮國中路口（台二丙x嵩陽街） 路口彈性管制。福隆遊客中心周邊一、總統路兩側管制禁止停車(05:00至16:00)（含福隆遊客中心右手邊停車場）。二、興隆街、福隆街管制禁止停車(05:00至08:00)。石城火車站至舊草嶺隧道南口單側禁止停車（06:00-09:00）。雙溪區內挖路至中正隧道周遭雙側禁止停車（08:00-13:30）。雙溪區中正隧道至瑞雙公路周遭雙側禁止停車（08:00-13:30）。雙溪區牡丹車站周遭禁止停車（08:00-13:30）。雙溪區過港隧道旁102縣道及台2丙至共和大橋單側禁止停車（08:00-14:20）。貢寮區學苑街雙側禁止停車（08:00-15:00）。貢寮區長泰路、貢寮橋、泮宮路周邊禁止停車（08:00-14:40）。