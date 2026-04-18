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▲金州勇士不敵鳳凰城太陽，本賽季確定告終，美媒即刻開始討論球隊今夏佈局方針，為柯瑞最後的奪冠窗口帶來希望。（圖／美聯社／達志影像）

▲轉播鏡頭捕捉到總教練科爾（Steve Kerr）與球隊王朝成員柯瑞（Steph Curry）、格林（Draymond Green）在板凳席上的一個深情擁抱。（圖／路透／達志影像）

▲金州勇士和主將柯瑞想要在客場拿下西區第8門票，首節就遇到大麻煩，球隊控制不了失誤，導致他們陷入雙位數落後。（圖／取自金州勇士 X）

西區季後賽附加賽一戰定生死，勇士96：111倒在太陽腳下，無緣搶下西區第八種子，勇士三年內兩度無緣季後賽。勇士王牌Stephen Curry被太陽防守層層困死，舉步維艱，太陽平民英雄防守悍將Jordan Goodwin負責死釘Stephen Curry，Curry連接球都很辛苦，下球同樣困難，Goodwin為自己立足NBA展現傲人防守實力。Jordan Goodwin拿著230萬美元底薪，標準NBA打工族，附加賽搶最後一張西區季後賽門票生死戰打成太陽第三號人物，Goodwin 11投7中砍19分、9籃板、6抄截，除了困住Stephen Curry，三分球7投4中，近乎完美。在Jordan Goodwin死亡糾纏下，Stephen Curry全場16投4中攻下17分、4助攻、4失誤，其中三分球10投3中，完全失去比賽主宰力。38歲Stephen Curry與勇士合約到2027年夏天，還剩一年。Stephen Curry強調，「我認為我的生涯還有很多年，我肯定有興趣今年夏天跟勇士續約，我還會打很多年。」沒有Stephen Curry的NBA季後賽就像少了什麼，全都不對味也不對勁。勇士三年內兩次倒在季後賽附加賽，全世界球迷已經開始適應並熟悉沒有Stephen Curry的季後賽，Curry世代正在翻頁，勇士王朝所有榮光和事蹟只剩歷史。如果你過去20年喜歡NBA，肯定有很大一部分是因為Stephen Curry，是Curry開啟NBA另一種觀賞籃球次和英雄世代，那種市場開拓性和全球影響力無與倫比，更勝LeBron James和Michael Jordan，也不只是三分球。Stephen Curry帶隊模式+進攻方式+三分球，有別於過去20年主宰NBA的「老詹」LeBron James，老詹在2011-2020年10年之間九度帶領三支不同球隊打進總冠軍賽，老詹的統治力在異於常人的天賦、力量、組成超級球隊。Stephen Curry完全不同於Michael Jordan在90年代組成「超級球隊」公牛，Curry身材條件天賦更為平凡，他靠史上最好三分球和精湛投籃技藝為底氣，用三分球改變NBA和世界籃球，改變打法和傳統籃球戰術。你很難不被Stephen Curry帶隊方式、投籃、三分球和和人格魅力吸引。「執教Stephen Curry是我教練生涯最大眷顧，那是無比幸運際遇」勇士教練Steve Kerr為Stephen Curry超級巨星影響力背書，Curry不僅僅代表勇士王朝，現代籃球戰術打法，當代NBA也因為Stephen Curry的出現和無遠弗屆三分球能力做出改變。儘管如此，勇士今年夏天跟教練Steve Kerr續約機率並不高，勇士核心主力老化，傷病太多，勇士已經走到必須做出重整甚至完全重建階段。勇士還會圍繞Stephen Curry建隊，打造一支有爭冠實力隊？極有可能，但執教勇士的人很可能不會是Steve Kerr。勇士另外一名核心主力前鋒Draymond Green合約也到2027年夏天，如果勇士還想要圍繞Syephen Curry打造球隊，Green的薪資空間有可能是勇士解套和交易極重要籌碼。沒有Stephen Curry的NBA季後賽讓人非常痛苦，可能還有很多球迷不再關注NBA季後賽。