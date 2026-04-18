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台灣證券交易所15日公布114年度上市公司董事酬金「擬議數」統計。從平均每位董事酬金排名來看，中信金（2891）以每人1億1,723.8萬元，成為全台唯一突破億元門檻的企業，不僅奪下榜首，也寫下連霸紀錄。相較之下，「護國神山」台積電（2330）名次出現明顯滑落，平均董事酬金降至1,573.6萬元，年減幅達68.9%，排名由前一年度第5名下滑至第24名。整體觀察，本次高酬金名單由金融業主導，前15名中占據8席，展現獲利與制度優勢。國巨（2327）以7,549.2萬元居次，富邦金（2881）以6,931.4萬元排名第三；第4至第10名依序為台新新光金（2887）、凱基金（2883）、元大金（2885）、台中銀（2812）、和泰車（2207）、大立光（3008）及奇鋐（3017），其中奇鋐在AI熱潮帶動下首度擠進前十。第11至第15名方面，統一（1216）以2,682.4萬元居首，其後為光寶科（2301）、統一超（2912）、亞翔（6139）與永豐金（2890），顯示多數企業董事酬金落在2,000萬元以上水準。整體來看，除半導體與光學龍頭外，傳產龍頭亦維持穩定水準，而金融業則因獲利穩健與公司治理成熟，普遍名列前段。證交所指出，本次揭露為董事會依114年度經營績效所擬議的酬金數，最終仍須經股東會通過，並於116年1月底公布實際發放金額，藉由資訊揭露提升市場透明度，促使企業將薪酬制度與經營績效及社會責任連結。另一方面，去年共有230家上市公司在本業虧損下仍發放董事酬金，較前一年173家增加，引發市場關注。其中27家公司全體董事酬金逾千萬元，大同（2371）以3,691萬元居首，台泥（1101）以3,015萬元居次；中鋼（2002）則在稅後虧損43.49億元、每股虧損0.29元情況下，仍發放471萬元董事酬金，首度列入名單。此外，部分公司在虧損或獲利轉弱情況下，董事酬金仍逆勢調升，共有11家上市公司入列。以增幅觀察，長廣以424%居冠，其次為盛達（147%）與遠見（137%）；錸德、可成、迅得與台通等公司增幅亦超過五成。特別是台亞呈現虧損擴大，酬金卻增加41%；錸德與盛達則由盈轉虧，但董事酬金分別增加57%與147%，與經營表現形成明顯落差。法人指出，董事酬金通常應與公司績效連動，若在虧損或獲利衰退情況下仍大幅調升，易引發對公司治理與股東權益的質疑。儘管部分企業可能因兼任薪資或補發過往報酬等因素調整酬金，但在監理機關持續強化公司治理要求下，相關薪酬政策仍將面臨更嚴格檢視。