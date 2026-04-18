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▲下周四新一波鋒面通過，各地降雨機會提高，尤其中部以北有短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署提供）

▲下周一氣溫明顯回升，各地高溫上看30度，下周四鋒面來襲，氣溫又會略降。（圖／中央氣象署提供）

明（19）日天氣隨著東北季風減弱、水氣減少，剩下花東及恆春半島有局部降雨，清晨比較涼，北台灣低溫下探18度，不過白天就會回升，且下周一起回到高溫炙熱的天氣型態，北台灣高溫約30度上下。下周四、下周五新一波鋒面影響，各地降雨機會提高，尤其中部以北雨勢最大。中央氣象署預報員曾昭誠預報指出，明（19）日東北季風減弱，降雨趨緩，僅花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲到晴的天氣型態，午後南部以及山區有局部短暫陣雨。下周一天氣與周日相似，到了下周二有北風南下，東半部留意局部短暫陣雨，大臺北地區也有零星降雨，其他地區多雲到晴，山區留意午後雷陣雨；周三環境轉為偏南到東南風，各地多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，各地山區午後有雷陣雨。下周四新一波鋒面通過，各地降雨機會提高，尤其中部以北有短暫陣雨或雷雨，南部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨， 東南部地區有局部短暫陣雨。 下周五、下週六鋒面通過後東北季風增強，各地仍有降雨機會，中南部、花東雨勢明顯，其他地區也有降雨機會。未來溫度趨勢，今明兩天東北季風影響，北部及東北部氣溫下降，北部清晨約18度至20度，其他地區低溫20度至24度；白天北台灣高溫回升至25度至27度，南部維持在30度左右。下周一氣溫明顯回升，各地高溫上看30度，不過周二雲量偏多，白天高溫略降至26度至27度；周五鋒面通過，屆時北台灣高溫略降至25度至27度。