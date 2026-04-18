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美國投資媒體《The Motley Fool》指出，儘管2026年初人工智慧（AI）相關投資表現略顯降溫，但並不代表成長動能已消失。相反地，市場已出現回溫跡象，AI題材有望再度成為資金焦點。此外，報導點名5檔潛在受惠股，其中更有公司被預估2026年營收年增幅高達522%，成為市場關注焦點。在龍頭股方面，輝達仍被視為AI產業核心。儘管近期股價表現平淡，但基本面持續強勁，過去一季營收年增73%，並且華爾街預期未來兩季成長幅度將進一步擴大至79%與85%。以目前不到23倍的預估本益比來看，市場普遍認為評價仍具吸引力。另一檔焦點是Broadcom，該公司專攻客製化AI晶片，與大型雲端與資料中心業者合作，提供更高效能、低成本的解決方案。市場預期，至2027年底，其AI相關業務年營收有望突破1,000億美元，較現階段成長至少3倍。在供應鏈關鍵角色中，台積電被視為不可或缺的一環。隨著AI應用持續擴張，晶片代工需求同步提升。台積電3月營收年增45%，創近年新高，顯示AI帶動的高效能運算需求正快速發酵。至於成長型標的，SoundHound AI雖然股價自高點回落約70%，但在市場熱度消退後，評價逐步回歸基本面。該公司結合生成式AI與語音辨識技術，帶動營收年增58%，市場認為具備反彈潛力。另一檔高成長個股Nebius，專注AI雲端與運算基礎設施，自2025年初以來股價已大漲逾400%。分析師預估，其2026年營收將暴增522%，2027年仍可維持近200%成長，反映其資料中心擴張與算力需求快速提升。整體而言，AI熱潮不僅帶動OpenAI與輝達等企業，同時也讓台積電成為低調卻關鍵的受惠者。報導指出，台積電最新財報顯示獲利年增達58%，凸顯其在AI晶片供應鏈中的核心地位。此外，《The Motley Fool》也點出台積電具備三大投資優勢。首先，在客戶布局方面，台積電與AMD、Apple、Amazon、Qualcomm及Intel等科技巨頭合作，產品應用橫跨AI、高效能運算與雲端資料中心。其次，在成長動能方面，台積電第一季營收達1.134兆元，年增35.1%，美元計價營收亦創新高，市場預估2026年營收仍可維持逾30%成長，且先進製程產能吃緊，有助支撐毛利率表現。最後，從長期表現來看，台積電自1994年上市以來，營收與獲利年均成長率超過18%，且自2004年起穩定配息、未曾調降，近年股利更持續提升，使其兼具成長與防禦特性，成為長期投資人配置的重要核心標的。