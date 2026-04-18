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▲ 立法委員邱議瑩也到場參加活動並肯定林浤澤將互動關卡融入教育知識的設計。（圖／前鎮區明孝里里長林浤澤提供）

▲林浤澤表示，從上任以來連續四年舉辦「童樂派對」，他主張寓教於樂，同時學習防災、防毒、自我防護等知識。（圖／前鎮區明孝里里長林浤澤提供）

高雄市前鎮區明孝里里長林浤澤今（18）日在前鎮漁港舉辦「2026童樂派對-水槍大戰」，吸引數百位大小朋友參加，為今年兒童節畫下歡樂句點。林浤澤表示，從2022年上任以來連續四年舉辦「童樂派對」，他主張寓教於樂，因此，活動結合警察局、消防局、毒防局、衛生局等單位，讓孩童體驗人民保母、打火英雄、防毒使者等角色，同時學習防災、防毒、自我防護等知識。「看到小朋友穿上消防衣、拿起水枪喷水，他们觉得自己是小小消防员，玩得开心也记住了防火知識。」林浤澤說，這就是寓教於樂的意義。「童樂派對」從傳統童玩、蘋果劇團故事演出，到今年的水槍大戰，都是希望陪伴孩子度過難忘時光。」林浤澤說，經過這幾年的觀察，水槍大戰是小朋友最期待、玩得最開心的項目。今年的水槍大戰選在前鎮漁港舉辦，現場設置多個水池、水槍補給站，讓大小朋友盡情對戰。許多家長也加入戰局，與孩子一起享受清涼消暑的歡樂時光。現場還有闖關遊戲、氣墊設施等多樣活動，讓孩子們玩得不亦樂乎。立法委員邱議瑩也到場參加活動。她表示，高雄四月份有許多精彩的兒童親子活動，從衛武營的「恐龍酷樂園」、三民區豐裕里的「兒童電音放電派對」，到今天前鎮的「童樂派對」壓軸登場，都能看見高雄年輕夥伴對鄉親、小朋友的照顧與用心。邱議瑩特別肯定林浤澤將互動關卡融入教育知識的設計。「不僅提升孩子的防護意識，也強化親子關係，讓活動格外溫馨有意義。」邱議瑩也提到，在參與各區、各里活動時，發現高雄的公園仍有改善空間。她表示，高雄邁入超高齡社會及少子化階段，對於大寶貝、小寶貝、毛孩的照護與資源挹注應該更細心、全面。未來會持續推動打掉「罐頭式」遊具，依社區需求與歷史脈絡增設特色共融公園、寵物公園，逐步建構全齡共享的休憩、教育空間。