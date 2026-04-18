高雄市前鎮區明孝里里長林浤澤今（18）日在前鎮漁港舉辦「2026童樂派對-水槍大戰」，吸引數百位大小朋友參加，為今年兒童節畫下歡樂句點。林浤澤表示，從2022年上任以來連續四年舉辦「童樂派對」，他主張寓教於樂，因此，活動結合警察局、消防局、毒防局、衛生局等單位，讓孩童體驗人民保母、打火英雄、防毒使者等角色，同時學習防災、防毒、自我防護等知識。
「看到小朋友穿上消防衣、拿起水枪喷水，他们觉得自己是小小消防员，玩得开心也记住了防火知識。」林浤澤說，這就是寓教於樂的意義。
「童樂派對」從傳統童玩、蘋果劇團故事演出，到今年的水槍大戰，都是希望陪伴孩子度過難忘時光。」林浤澤說，經過這幾年的觀察，水槍大戰是小朋友最期待、玩得最開心的項目。
今年的水槍大戰選在前鎮漁港舉辦，現場設置多個水池、水槍補給站，讓大小朋友盡情對戰。許多家長也加入戰局，與孩子一起享受清涼消暑的歡樂時光。現場還有闖關遊戲、氣墊設施等多樣活動，讓孩子們玩得不亦樂乎。
立法委員邱議瑩也到場參加活動。她表示，高雄四月份有許多精彩的兒童親子活動，從衛武營的「恐龍酷樂園」、三民區豐裕里的「兒童電音放電派對」，到今天前鎮的「童樂派對」壓軸登場，都能看見高雄年輕夥伴對鄉親、小朋友的照顧與用心。
邱議瑩特別肯定林浤澤將互動關卡融入教育知識的設計。「不僅提升孩子的防護意識，也強化親子關係，讓活動格外溫馨有意義。」
邱議瑩也提到，在參與各區、各里活動時，發現高雄的公園仍有改善空間。她表示，高雄邁入超高齡社會及少子化階段，對於大寶貝、小寶貝、毛孩的照護與資源挹注應該更細心、全面。未來會持續推動打掉「罐頭式」遊具，依社區需求與歷史脈絡增設特色共融公園、寵物公園，逐步建構全齡共享的休憩、教育空間。
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今年的水槍大戰選在前鎮漁港舉辦，現場設置多個水池、水槍補給站，讓大小朋友盡情對戰。許多家長也加入戰局，與孩子一起享受清涼消暑的歡樂時光。現場還有闖關遊戲、氣墊設施等多樣活動，讓孩子們玩得不亦樂乎。
立法委員邱議瑩也到場參加活動。她表示，高雄四月份有許多精彩的兒童親子活動，從衛武營的「恐龍酷樂園」、三民區豐裕里的「兒童電音放電派對」，到今天前鎮的「童樂派對」壓軸登場，都能看見高雄年輕夥伴對鄉親、小朋友的照顧與用心。
邱議瑩特別肯定林浤澤將互動關卡融入教育知識的設計。「不僅提升孩子的防護意識，也強化親子關係，讓活動格外溫馨有意義。」
邱議瑩也提到，在參與各區、各里活動時，發現高雄的公園仍有改善空間。她表示，高雄邁入超高齡社會及少子化階段，對於大寶貝、小寶貝、毛孩的照護與資源挹注應該更細心、全面。未來會持續推動打掉「罐頭式」遊具，依社區需求與歷史脈絡增設特色共融公園、寵物公園，逐步建構全齡共享的休憩、教育空間。