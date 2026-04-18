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遭民眾黨開除黨籍、喪失立委資格的中配李貞秀，連日來在政論節目大動作反擊，砲火猛烈直指黨主席黃國昌是「偽君子」、黨團主任陳智菡等人是領高薪的「黨內蛀蟲」。面對這場民眾黨家變，作家趙曉慧分析指出，柯文哲看似沉默置身事外，其實是老謀深算的「漁翁得利」，藉由李貞秀的怒火來教訓功高震主的黨內老二黃國昌，既能壓制聲勢，又能維持自己精神領袖的高度，讓政治壞帳都由黃國昌一人承擔。趙曉慧表示，李貞秀之所以選擇「尊柯鬥黃」，背後藏著法律與生存計算。由於她曾擔任被外界視為柯文哲私房金庫的「新故鄉協會」監事，手握關鍵財務內幕，柯文哲擔心逼得太緊會讓李貞秀的爆料變為「呈堂證供」，因此僅採軟性呼籲而非強硬對抗。而李貞秀在自身深陷國籍爭議與司法調查之際，也深知若抖出金流內幕，自己恐從爆料者轉為共犯，因此將砲火控制在黃國昌與陳智菡身上，以此作為與柯文哲談判換取的政治籌碼。這場紛擾反映出民眾黨權力核心的狀況，柯文哲、黃國昌、李貞秀三人被譏為互鬥求生的「一丘之貉」。趙曉慧提到，李貞秀爆料黃國昌偽善，黃國昌則反指李貞秀要錢，而柯文哲則在旁冷笑避禍，各懷鬼胎，對曾經期待第三勢力的選民而言，無疑是一齣令人失望的政治醜劇，台上已無英雄，只剩下為了政治殘值互抓頭髮的政客，擠在支持度僅剩8%且逐漸泡沫化的政黨中，為了自保與利益算計不惜玉石俱焚。