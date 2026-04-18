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響應世界地球日（Earth Day），兆豐金控今年度贊助陽明山國家公園管理處新臺幣30萬元，推動「退竹還林」計畫，今（18）日更邀集集團員工擔任志工，在兆豐資產管理廖龍興總經理的帶領下，一同上山伐除菁山自然中心地區的老化竹，恢復在地原生林相，並為自然環境中重要的授粉者「獨居蜂」築巢，以提高都會山林生物多樣性，打造人與自然和諧共生的環境。民眾居住於陽明山國家公園年代久遠，境內不乏過去農民開墾區分地界所設之竹林，竹子雖因生長快速，被認為具有很高的碳吸存潛力，但由於臺灣北部經濟型態特性，園區內竹林大多不再經營而呈現老化狀態，造成山區水土保持能力下降、土地固碳能力下滑、林火機率提高等風險。本次「退竹還林」計劃則是藉由清理枯枝、伐除老竹，並重新種植原生樹種、建立防火帶，可提升山林安全，營造野生動物多樣化棲地，促進生物多樣性的展現，在兆豐志工群的努力下移除竹子，對於維護山林生態永續發展多有助益。另一方面，位居大臺北都會區的陽明山國家公園，也有一群為數不少的「獨居蜂」，默默地在城市中協助植物傳宗接代及減少害蟲問題，獨居蜂不像一般印象中群居的蜜蜂及胡蜂，往往由一隻雌蜂利用現有的環境空間與材料建巢，是自然環境中的主要授粉者；這次陽管處也指導志工團隊以竹節為獨居蜂築巢，協助提供獨居蜂更多生活空間，為提升城市與自然共生環境共盡心力。兆豐金控已連續3年攜手陽管處推動在地生態保育，除了推動一級瀕絕動物棲地保育、提升山林韌性、移除外來入侵動植物外，並致力支持環境教育，鼓勵同仁帶著家人一同親近山林、認識家園，未來將持續以「兆豐伴您，永續共好（Together and better）」的社會共榮精神，落實聯合國永續發展目標（SDGs），一同守護美麗地球。