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中華職棒台鋼雄鷹今（18）日持續在大本營澄清湖球場迎戰樂天桃猿，此役主砲魔鷹（Steven Moya）敲出本季首轟，終結開季64打席無全壘打，加上先發投手江承諺主投6局無失分，終場雄鷹就以6：1擊退桃猿，穩住龍頭寶座。魔鷹開季前13場、61打席未開轟，但他並非打擊狀況不好，反而是相當火燙，開季14場比賽，56打數敲出19安，貢獻16分打點，打擊率3成39，在打擊排行榜安打排名第3、打點排名第1。4月14日魔鷹還完成連續10場比賽貢獻打點，追平聯盟紀錄，賽前則是累積連續8場敲安、跨季連續15場上壘。此役魔鷹扛先發第4棒、指定打擊，前3打數無安打，8局下第4打席鎖定賴胤豪的失投球，一棒將球送上右外野看台，球擊出的瞬間，魔鷹展現「確信步」，在打擊區看著球飛上看台，這支全壘打是魔鷹本季首轟，終結開季64打席無全壘打。雄鷹昨日以3：6不敵桃猿，終止4連勝，今日則是攻破桃猿先發投手艾菩樂（Tyler Eppler）的投球，團隊敲出9安換回6分，加上先發投手江承諺6局無失分的好投，終場就以6：1擊退桃猿。