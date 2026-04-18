泰國一年一度的潑水節落幕，在吸引眾多民眾狂歡之餘，也發生不少安全事故。曼谷一位泰國女子控訴，稱在一處娛樂場所參加潑水節活動時，突然出現抽搐、口吐白沫等症狀，去醫院檢查後竟然在體內驗出GHB（俗稱迷姦藥）的相關成分，引發外界關注。
根據泰媒《Thaiger》報導，這位泰國女子在TikTok分享了一張自己昏迷躺在醫院的照片，並在貼文中表示自己大約在晚上10點左右前往夜店Route 66參加潑水節活動，凌晨1點左右出現抽搐、口吐白沫與癱軟等症狀，送醫後竟驗出GHB的相關成分。
該泰國女子表示，她沒有接受陌生人遞來的飲料，懷疑藥物可能是被人用水槍直接噴到臉部和嘴巴裡。該泰國女子還說，當天自己不是唯一一位出現類似症狀的受害者，並貼出醫療診斷證明，稱自己確實從血液與尿液中檢出GHB成分。
GHB經常被稱為「約會迷姦藥」，僅須少量即可導致被害者嗜睡、頭暈、意識混亂甚至昏迷，讓嫌犯有機可乘。不過，女子所謂有心人士用水槍噴射GHB的說法也引來不少質疑，有網友認為GHB價格昂貴，不太可能被大量用於水槍噴水；也有人指出，透過水槍噴進嘴巴的水量不可能太多，應該不太可能導致如此嚴重的症狀。
不過，該位泰國女子強調自己沒有理由編造故事，她也承認不清楚藥物究竟如何進入體內，水槍噴臉只是提出懷疑，主要目的是提醒其他人注意自身安全。此事在泰國社群網路引發熱議，不過，尚未看到有相關單位介入調查的報導。
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不過，該位泰國女子強調自己沒有理由編造故事，她也承認不清楚藥物究竟如何進入體內，水槍噴臉只是提出懷疑，主要目的是提醒其他人注意自身安全。此事在泰國社群網路引發熱議，不過，尚未看到有相關單位介入調查的報導。
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