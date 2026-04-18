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日本職棒（NPB）阪神虎今（18）日在甲子園球場展現強大韌性，面對中日龍隊新戰力杉浦稔大毫不手軟。雙方在比賽中段幾度拉鋸，中日雖憑藉鵜飼航丞的兩分砲一度領先，但阪神在第七局下半發動猛烈攻勢，靠著森下翔太與木浪聖也的連續安打灌進兩分完成逆轉。隨後守護神岩崎優在第九局驚險化解一、二壘有人的追分危機，最終阪神以4：3險勝中日。這場勝利不僅讓阪神成功取得系列賽優勢，更寫下開季對戰中日五連勝的強勢紀錄。本場比賽的轉捩點發生在第七局，當時阪神以 2：3 一分落後，中日換上日前剛從日本火腿隊轉隊而來的投手杉浦稔大。雖然首名打者近本光司遭到三振，但中野拓夢隨即擊出右外野安打燃起攻勢，隨後今日手感火燙的森下翔太敲出個人單場第二支適時二壘安打，瞬間將比分扳平。在兩人出局一、三壘有人的緊要關頭，木浪聖也冷靜擊出右外野關鍵安打送回超前分，讓初登板即被委以重任的杉浦吞下轉隊後的首敗，阪神成功在局末反超比數。接替先發投手大竹耕太郎登板的湯浅京己，主投一局無失分，靠著隊友這波反撲順利奪下本季第二場勝投。阪神總教練藤川球兒賽後指出，球隊目前的形態相當穩定，能夠耐心等待攻擊機會並果斷出擊，是非常精彩的一場比賽。而先發投手大竹雖然此役被擊出 9 支安打包含一記全壘打失 3 分，但在打線火力支援下，成功避免吞下敗仗。比賽進入第九局下半，守護神岩崎優在領先一分的壓力下登板。他雖先對大島洋平投出保送，隨後解決辻本倫太郎，卻又被ボスラー擊出左外野安打，一度陷入兩出局一、二壘有人的失分危機。面對最後一名打者細川成也，岩崎優最終以犀利的球路祭出三球三振收下本季第六次救援成功。在確定勝利的瞬間，平時在投手丘上冷靜、鮮少表露情緒的岩崎優，罕見地握緊左拳並兩度對著天空吶喊，反差極大的表現引發球迷在社群平台 X 上熱烈討論。此外，比賽第三局出現驚險插曲，中日隊福永裕基為了接捕佐藤輝明的界外球，不慎頭部朝下栽進攝影記者席，最後被擔架抬出場。藤川監督在賽後受訪時，也特別收起勝利的喜悅，主動關懷福永的傷勢，他感嘆球員與教練團因為求勝心切而拼命，但球員的健康才是最重要的，並由衷祈願福永平安。