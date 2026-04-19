母親節將到來，國人習慣全家人與母親一同用餐來慶祝節日，或者也會外帶一顆母親節蛋糕，近年母親節蛋糕不僅製作愈來愈精細，業者也搶搭各種話題，像是使用現在最夯的杜拜巧克力，也有飯店將之做得像藝術品，甚至致敬故宮國寶「翠玉白菜」，《NOWNEWS》整理全台具話題的母親節蛋糕共6款，詳細內容一次看。
📍台北晶華酒店：
杜拜巧克力風潮延續，台北晶華酒店推出經典升級版的「3D立體Marquise侯爵夫人—杜拜巧克力風華」以及「杜拜巧克力絲絨」兩款母親節蛋糕，以散發濃郁堅果氣息和卡達伊夫(Kataifi)酥皮絲驚喜口感的巧克力風味為主軸。即日起於「晶華美食到你家」平台開放訂購，4月30日至5月10日於酒店一樓的Regent Gift Shop取餐。
台北晶華酒店的「3D立體Marquise侯爵夫人蛋糕」每年都以優雅外型受到矚目，因為以法國路易王朝第一美女龐畢度侯爵夫人（Marquise de Pompadour）為靈感做出造型，展現長、寬17公分、高23公分的立體結構蛋糕。今年「夫人」的裙襬，更是以開心果海綿蛋糕為基底，結合杜拜巧克力內餡與開心果奶油慕斯，外層還包覆光澤細緻的巧克力淋面，。每個售價2980元。另還有同樣以奢華的杜拜巧克力主角的「杜拜巧克力絲絨」，每個售價1980元。
📍台北遠東香格里拉飯店：
即日起至5月10日於飯店一樓TheCake Room推出「她的夢想」母親節系列蛋糕，主廚團隊運用手工雕塑、噴砂等高難度技法，打造宛如藝術品的造型蛋糕，系列三款蛋糕，其中「真心禮讚」是全手工打造的巧克力珠寶盒，象徵母親對圓滿家庭的幸福憧憬。從盒身、盒蓋至提把皆可細細品嚐，揭開盒蓋後，映入眼簾的是色彩繽紛的各式莓果內餡。三款售價1980～2980元，即日起官網接受預訂。
📍JR東日本大飯店台北：
推出期間限定蛋糕「心之花語」，以花語為概念發想，將開心果慕斯為主體，口感細緻滑順，內層包覆玫瑰莓果凍與藍莓起司蛋糕，酸甜交織，底層鋪以草莓脆餅增添酥脆口感，形塑由上而下層層遞進的風味結構。
整體風味以莓果清新果韻為主軸，輔以淡雅花香堆疊層次，口感輕盈不膩，展現主廚對甜點比例與平衡的精準掌握。售價1200元，即日起可於官網下訂，預訂3日後提貨。
📍寒舍集團：
寒舍餐旅集團打造母親節限定蛋糕「玫荔心花」，以象徵愛意與高雅的玫瑰，搭配口感清甜、香氣柔美的荔枝作為靈感主軸。整體融合蜂蜜與堅果元素，底層以酥脆牛奶餅乾襯托，內餡以蜂蜜香緹揉合玫瑰荔枝白乳酪餡，花香與果香相互映襯，酸甜柔和、清爽不膩。中央更有荔枝凍與新鮮荔枝果肉，增加清甜多汁感受。
5吋售價1580元。自 4月13日至5月17日 期間，於集團旗下四間飯店限時販售，包括台北喜來登大飯店 The Deli、台北寒舍艾美酒店 DRIP & DOUGH、礁溪寒沐酒店 沐選，以及寒居酒店BeGood。凡於 4月30日前預購並完成付款，即可享 9折早鳥優惠。
📍台中日月千禧酒店：
日月千禧酒店西點副主廚王菁汝以她心中最高貴的珍寶為靈感、精心打造「翠玉之禮」抹茶青葡萄慕斯節日蛋糕。外形神似故宮三寶之一的翠玉白菜。
蛋糕體以抹茶界的愛馬仕、日本宇治丸久小山園抹茶粉特製而成的抹茶蛋糕包覆抹茶千層、青葡萄餡以及乳酪蛋糕，高等級抹茶濃郁茶香及回甘尾韻搭配上醇厚乳酪，而點綴其上的翠玉白菜，以慕斯重現葉片翠綠色澤，內含青葡萄庫利、抹茶蛋糕、香草香緹交織而成的內餡。
5吋「翠玉之禮」蛋糕於1F旅覓酒吧銷售、提貨，亦可於官網購物車下單購買。精裝組合含精美蛋糕盒及提袋一組；典藏組合含千禧蛋糕盒一個，每組售價皆為1399元。
📍LA ONE Bakery：
南台灣米其林綠星餐廳Thomas Chien旗下烘焙品牌「LA ONE Bakery」今年以「花香入味」為主題推出兩款全新6吋母親節蛋糕。品牌延續一貫「從產地到餐桌」的理念，選用高雄杉林有機玫瑰、彰化花壇茉莉花茶等台灣特色食材。
其中「玫瑰荔枝雙層乳酪慕斯蛋糕」則從高雄杉林的一朵玫瑰出發，將在地小農栽種的有機食用玫瑰融入乳酪慕斯之中。上層為輕盈細緻的玫瑰乳酪慕斯，下層則以北海道奶油乳酪，內餡選用大樹玉荷包荔枝製成蕨餅，Q彈口感與清甜果香成為亮點，即日起於官網可預訂，每個售價1500元。
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杜拜巧克力風潮延續，台北晶華酒店推出經典升級版的「3D立體Marquise侯爵夫人—杜拜巧克力風華」以及「杜拜巧克力絲絨」兩款母親節蛋糕，以散發濃郁堅果氣息和卡達伊夫(Kataifi)酥皮絲驚喜口感的巧克力風味為主軸。即日起於「晶華美食到你家」平台開放訂購，4月30日至5月10日於酒店一樓的Regent Gift Shop取餐。
台北晶華酒店的「3D立體Marquise侯爵夫人蛋糕」每年都以優雅外型受到矚目，因為以法國路易王朝第一美女龐畢度侯爵夫人（Marquise de Pompadour）為靈感做出造型，展現長、寬17公分、高23公分的立體結構蛋糕。今年「夫人」的裙襬，更是以開心果海綿蛋糕為基底，結合杜拜巧克力內餡與開心果奶油慕斯，外層還包覆光澤細緻的巧克力淋面，。每個售價2980元。另還有同樣以奢華的杜拜巧克力主角的「杜拜巧克力絲絨」，每個售價1980元。
即日起至5月10日於飯店一樓TheCake Room推出「她的夢想」母親節系列蛋糕，主廚團隊運用手工雕塑、噴砂等高難度技法，打造宛如藝術品的造型蛋糕，系列三款蛋糕，其中「真心禮讚」是全手工打造的巧克力珠寶盒，象徵母親對圓滿家庭的幸福憧憬。從盒身、盒蓋至提把皆可細細品嚐，揭開盒蓋後，映入眼簾的是色彩繽紛的各式莓果內餡。三款售價1980～2980元，即日起官網接受預訂。
推出期間限定蛋糕「心之花語」，以花語為概念發想，將開心果慕斯為主體，口感細緻滑順，內層包覆玫瑰莓果凍與藍莓起司蛋糕，酸甜交織，底層鋪以草莓脆餅增添酥脆口感，形塑由上而下層層遞進的風味結構。
整體風味以莓果清新果韻為主軸，輔以淡雅花香堆疊層次，口感輕盈不膩，展現主廚對甜點比例與平衡的精準掌握。售價1200元，即日起可於官網下訂，預訂3日後提貨。
寒舍餐旅集團打造母親節限定蛋糕「玫荔心花」，以象徵愛意與高雅的玫瑰，搭配口感清甜、香氣柔美的荔枝作為靈感主軸。整體融合蜂蜜與堅果元素，底層以酥脆牛奶餅乾襯托，內餡以蜂蜜香緹揉合玫瑰荔枝白乳酪餡，花香與果香相互映襯，酸甜柔和、清爽不膩。中央更有荔枝凍與新鮮荔枝果肉，增加清甜多汁感受。
5吋售價1580元。自 4月13日至5月17日 期間，於集團旗下四間飯店限時販售，包括台北喜來登大飯店 The Deli、台北寒舍艾美酒店 DRIP & DOUGH、礁溪寒沐酒店 沐選，以及寒居酒店BeGood。凡於 4月30日前預購並完成付款，即可享 9折早鳥優惠。
日月千禧酒店西點副主廚王菁汝以她心中最高貴的珍寶為靈感、精心打造「翠玉之禮」抹茶青葡萄慕斯節日蛋糕。外形神似故宮三寶之一的翠玉白菜。
蛋糕體以抹茶界的愛馬仕、日本宇治丸久小山園抹茶粉特製而成的抹茶蛋糕包覆抹茶千層、青葡萄餡以及乳酪蛋糕，高等級抹茶濃郁茶香及回甘尾韻搭配上醇厚乳酪，而點綴其上的翠玉白菜，以慕斯重現葉片翠綠色澤，內含青葡萄庫利、抹茶蛋糕、香草香緹交織而成的內餡。
5吋「翠玉之禮」蛋糕於1F旅覓酒吧銷售、提貨，亦可於官網購物車下單購買。精裝組合含精美蛋糕盒及提袋一組；典藏組合含千禧蛋糕盒一個，每組售價皆為1399元。
南台灣米其林綠星餐廳Thomas Chien旗下烘焙品牌「LA ONE Bakery」今年以「花香入味」為主題推出兩款全新6吋母親節蛋糕。品牌延續一貫「從產地到餐桌」的理念，選用高雄杉林有機玫瑰、彰化花壇茉莉花茶等台灣特色食材。
其中「玫瑰荔枝雙層乳酪慕斯蛋糕」則從高雄杉林的一朵玫瑰出發，將在地小農栽種的有機食用玫瑰融入乳酪慕斯之中。上層為輕盈細緻的玫瑰乳酪慕斯，下層則以北海道奶油乳酪，內餡選用大樹玉荷包荔枝製成蕨餅，Q彈口感與清甜果香成為亮點，即日起於官網可預訂，每個售價1500元。