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▲台灣港務公司高雄港務分公司攜手高雄市政府勞工局、勞動部職業安全衛生署、財團法人職業災害預防及重建中心等單位，舉辦115年度高雄市職業安全衛生日安全體感觀摩及展示活動。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府副市長羅達生(中)在會中頒贈感謝牌給合作辦理單位代表，高雄港務分公司副總經理陳中龍(右)受獎，以資感謝。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄港警總隊在現場辦小小警車活動，吸引民眾親子參與。(圖／高雄港務分公司提供)

▲民眾在港務公司親子二手市集尋寶。(圖／高雄港務分公司提供)

台灣港務公司高雄港務分公司於今(18)日，攜手高雄市政府勞工局、勞動部職業安全衛生署、財團法人職業災害預防及重建中心等單位，在高雄港旅運中心，舉辦115年度高雄市職業安全衛生日安全體感觀摩及展示活動，期以職安把關高雄新亞灣，主動深化治理新思維。台灣港務公司高雄港務分公司為響應世界職業安全衛生日(World Day for Safety and Health at Work)，提升事業單位與勞工對職業安全衛生的重視，乃攜手高雄市政府勞工局、勞動部職業安全衛生署、財團法人職業災害預防及重建中心等單位，舉辦115年度高雄市職業安全衛生日安全體感觀摩及展示活動，有高雄市副市長羅達生、勞工局局長江健興、高雄港務分公司副總經理陳中龍、中鋼公司總經理陳守道、重建中心執行長李柏昌、勞動部職業安全衛生署副署長萬榮富、營造業南區職業安全衛生促進會會長、工安協會理事長湯大同、中油公司副總經理許晉榮等人與會。活動中並結合37家事業單位、團體及機關，以高雄新亞灣職安來把關為主題，透過安全體感設施體驗與職安衛成果展示，以提升勞工對職場潛在危害的認識，強化職業災害預防觀念。高雄市政府副市長羅達生表示，世界職業安全衛生日(World Day for Safety and Health at Work)，是全球共同關注職場安全與勞工健康的重要日子，高雄市政府非常重視勞工朋友的工作安全與健康保障，而隨著產業轉型與社會對永續發展治理的期待，職場安全衛生的思維已逐步從被動單一事故防治，轉向風險主動預知預防、促進健康與健全組織文化的全面治理。副市長羅達生在會中並頒贈感謝牌給合作辦理單位代表，以及授旗大連化學大發廠、工信工程公司、國喬石化高雄廠、新亞建設社宅成立安全衛生家族。高雄市政府勞工局局長江健興指出，此次職業安全衛生日安全體感觀摩及展示活動，結合職場健康體位(BMI)競賽，以及行動宣誓啟動，透過趣味問答競賽與宣誓儀式，引導事業單位與勞工正視健康管理議題，將健康促進納入職場日常管理，降低慢性疾病與健康風險，進一步強化勞動力的穩定性與永續性。江健興並指出，勞工局未來將隨著高雄持續推動新亞灣區重大建設與產業發展，相關工程與產業活動日益增加，職場安全管理更顯重要，因此，在勞動職場展示活動中，透過動態體驗、靜態展示，以及政策宣導等多元方式，展現職場安全將由「被動防護」邁向「主動管理」的轉型成果，引導事業單位與勞工共同建立安全、健康且永續的職場文化。此次展示活動，正是透過實際操作與情境體驗，可讓職場安全與健康管理的理念，從制度要求轉化為可感、可行的日常行動，其活動內容規劃包含，職場安全展示區與實境互動體驗區，在靜態展示部分，透過各類職業安全衛生器具及防護設備的介紹，協助民眾了解安全設施在工作場域的實際功能與應用，在動態體驗部分，則結合急救訓練、虛擬實境體驗、噪音暴露模擬等設計，引導參與者從情境中辨識風險、學習正確應對方式，強化職安知能的實務連結。各展示攤位包括有，中鼎工程公司施工架高處作業、台塑公司的智慧監控系統、中鋼公司VR多元教育訓練、長榮大學降低熱危害體驗等。