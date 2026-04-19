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▲玄天上帝聖誕為農曆三月初三，具「三陽開泰」之意，適合消災解厄、斬小人與開運。（圖／財團法人高雄市鳳山北極殿玄天上帝臉書）

「玄天上帝」管什麼？

「玄天上帝」生日怎麼拜？

最佳吉時：

祭拜方位：

必備供品：

特殊供品：

誦經祈福：

▲柯柏成建議，可以剪紅色紙人形，並寫上「小人」二字，祭拜時稟告玄天上帝後焚化，象徵借神力焚毀小人氣場。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）

「玄天上帝」生日如何斬小人？

符咒鎮壓法：

玄武黑曜石陣：

五雷驅邪法：

剪紙送小人：

「玄天上帝」生日開運法

每年農曆是玄天上帝生日，2026年落在國曆，玄天上帝生日被視為極具能量的日子，而隔日4月20日又將接續節氣穀雨，堪稱是轉運的最佳吉日。根據命理專家柯柏成表示，玄天上帝生日當日可利用「符咒鎮壓、玄武黑曜石陣、五雷驅邪法、剪紙送小人」4招斬小人；另外，在也可以藉由「祭拜、行善或茹素」等方式開運招財。戰神化身降妖除魔 北極玄天上帝（真武大帝）又被尊稱為帝爺公或上帝公，明朝自朱元璋起16代帝王都將其奉為護國天神。玄天上帝具備戰神職能，是降妖除魔的化身，其神像特色為披髮跣足、手持寶劍且腳踩龜蛇，也因為玄天上帝的濟世本願，在這天祈求消災解厄、化解小人特別靈驗。命理專家柯柏成提到若無法親至宮廟，也可在家中潔淨處設壇祭拜：建議在辰時7-9時或午時11-13時進行，此時陽氣最旺盛，最容易獲得神明加持。北方為玄天上帝所管轄，因此面朝北方祭拜，或在家中北方設置臨時神案即可。準備壽麵、紅龜粿，象徵玄天上帝的龜蛇大將，及當季水果如蘋果、橘子、棗子，其餘供品建議為素食，不宜葷腥。可準備五色豆（紅豆、綠豆、黃豆、黑豆、白扁豆）置於北方象徵五行和諧、驅邪鎮煞；另準備一杯清水於祭祀後灑在家中四角淨化磁場，並點燃七星燈或油燈祈求光明護佑。誠心誦念《真武妙經》或《北斗經》，若無經書則可面向北方唸誦「玄天上帝寶誥」七遍。4大秘訣大公開 命理專家柯柏成分享「4招斬小人」秘法：用黃紙與朱砂寫下「真武大帝斬邪」六字，折成八卦形狀隨身攜帶，或貼在辦公桌抽屜內側。清晨面向北方默念「真武護法，斬除邪精，小人遠離，正氣長存」三遍。準備黑曜石飾品，在玄天上帝香爐順時鐘繞三圈後，放置於辦公桌左側，有助於化解口舌是非。準備一小包粗鹽，在祭拜時於香爐上順時鐘繞三圈，之後撒在家門外或辦公室入口處，並配合誦念驅邪口訣。剪出紅色紙人形並寫上「小人」二字，祭拜稟告神明後焚化，象徵藉神力燒毀小人氣場。免拜拜也能做 除了祭拜與斬小人，當天也能透過3個簡單的日常心法來開運增福，迎來貴人相助：行善積德： 玄天上帝看重「忠孝節義」，當日可透過捐款助人、護生或清理環境來累積陰德。飲食禁忌： 避免食用肉類等葷辛食物，以表達對神明的最高尊重。持齋靜心： 建議當天茹素，並減少口舌之爭，有助提升自身正氣，自然能讓小人遠離。