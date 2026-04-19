我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 擔任賴瑞隆林園後援會總會長的林岱樺也致贈象徵「好彩頭」的菜頭予賴瑞隆，期許共同團結守住高雄。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

高雄市長參選人、立委賴瑞隆18日下午於林園舉辦首場地方後援會成立大會。高雄隊展現團結氣勢，從林園出發，象徵以產業根基為起點，打造「南方崛起，邁向國際」，經濟與宜居並進的國際城市。擔任賴瑞隆林園後援會總會長的立委林岱樺表示，她非常期待賴瑞隆當選市長後將全力建設林園。立委賴瑞隆於林園舉辦首場地方後援會立法委員林岱樺、許智傑、李昆澤、高雄市議長康裕成，以及多位市議員、市議員參選人及林園區24里的里長皆到場力挺，現場數千位支持者熱情滿滿，展現高雄隊團結一致氣勢。致詞前，林岱樺也致贈象徵「好彩頭」的菜頭予賴瑞隆，期許共同團結守住高雄。賴瑞隆表示，林園不僅是高雄重要的工業重鎮，更是串聯高屏生活圈的關鍵門戶。過去和林岱樺委員及所有高雄的立委共同努力推動國道七號，以及小港林園線捷運等多項重大政策，如今高雄隊展現團結氣勢，從林園出發，象徵以產業根基為起點，打造「南方崛起，邁向國際」，經濟與宜居並進的國際城市。賴瑞隆指出，高雄二十多年來在歷任市長努力下，一棒接一棒推動城市轉型，自己作為關鍵的第四棒，要讓高雄從「被世界看見」邁向「世界的一員」，並讓林園的工業基礎，成為帶動城市再進化的重要起點，持續吸引國際投資、人才進駐，讓年輕人有更多的築夢機會、高齡者能安心安老。賴瑞隆表示，自己具備中央與地方完整歷練，始終在為高雄及台灣打拚的崗位上，且嫻熟市政最能延續執政成果並持續創新，而基層鄉親就是最大的後盾，將與市民攜手，讓城市持續穩健前進。擔任賴瑞隆林園後援會總會長的立委林岱樺表示，林園人非常團結、善良，讓下一代更好、長輩獲得照顧是她一生的志業，而她非常期待賴瑞隆當選市長後將全力建設林園。立委許智傑指出，與賴瑞隆及各位立委共同推動國道七號，展現團結爭取建設的重要性。期許未來賴瑞隆擔任市長，眾人一起努力讓高雄建設更順利。立委李昆澤表示，出身勞工家庭的賴瑞隆從政以來實在打拚，是做事的人，過去在勞委會協助時任主委陳菊推動勞保新制，在市政府服務亦有諸多表現。李昆澤呼籲，全力支持賴瑞隆成為林園建設的推動者。議長康裕成呼籲，市長支持賴瑞隆、議員支持優秀的候選人，讓高雄更好。第十一選區的議員李雨庭表示，林園是民主聖地，在年底選舉一定用行動支持賴瑞隆，展現延續陳其邁市長施政成績的意志。除了立法委員林岱樺、許智傑、李昆澤、高雄市議長康裕成全程陪同並助講推薦外，前高雄縣長余政憲、前議員韓賜村、市議員李雨庭等多位市議員及後援會長洪進財及大高雄里長聯誼會總主席張宇讚率領成員皆上台表達支持；活動中也進行授旗儀式，眾人高喊「賴瑞隆當選」口號，場面熱鬧、氣勢滿滿。