我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）今（18）日發表聲明表示，伊朗海軍已準備好給敵人新的慘敗，並誓言將持續對抗「站在不信與傲慢最前線的兩支軍隊」。18日是伊朗建軍節，不確定穆吉塔巴的聲明是針對建軍節所事先擬好的文稿，或是針對今日荷姆茲海峽的最新變化。革命衛隊稍早宣布荷姆茲海峽重新關閉，之後傳出有兩艘商船在試圖穿過海峽時遭到砲擊，砲擊並未造成人員受傷，但許多商船都透露收到伊朗軍方發出的無線電，通告任何船隻都不允許通過荷姆茲海峽。根據《半島電視台》報導，穆吉塔巴透過Telegram發表聲明表示，伊朗軍隊已將敵人的「軟弱與屈辱暴露在全世界面前」，並稱伊朗軍隊的無人機「如閃電般打擊美國與猶太復國主義的罪犯」，穆吉塔巴說伊朗「英勇的海軍已準備好讓敵人嚐到新的失敗苦果」。穆吉塔巴表示，伊朗軍隊自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，「始終站在正確的位置上」，並形容軍隊是「真正的國家之子」、「來自人民內心」。穆吉塔巴還向自己的父親致敬，稱哈米尼為了「維護軍隊並提升其能力付出最多努力」。穆吉塔巴在聲明最後，向這場「由美國與猶太復國主義政權強加於偉大伊朗民族的戰爭」中喪生的家屬表達哀悼。與過去相同，穆吉塔巴依舊沒有露面，只是透過書面內容發布聲明。川普與白宮尚未對於荷姆茲海峽重新遭封鎖發布評論，不過，美軍中央司令部稍早在X發文表示，美軍正持續對進出伊朗港口和沿海地區的船隻實施海上封鎖，並聲稱自實施封鎖迄今，已勒令23艘船隻掉頭。