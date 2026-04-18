中華職棒味全龍今（18）日持續在大本營天母球場迎戰中信兄弟，此役兄弟就先馳得點，取得1：0領先，龍隊前5局雖然無法從兄弟先發投手黎克（Nick Nelson）手中攻下分數，但6局下劉基鴻掌握黎克失投球，一發2分砲逆轉戰局，兄弟雖然在8局上有反攻機會，卻因跑壘失誤導致攻勢瓦解，龍隊8局爆打兄弟牛棚，單局攻下6分，終場龍隊就以8：1逆轉擊退兄弟，持續與台鋼雄鷹並列龍頭。兄弟則是開季14戰11敗，追平1998年兄弟象隊史最快11敗紀錄。

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兄弟開局先馳得點　劉基鴻一棒逆轉戰局

兄弟今日推出洋投黎克龍隊洋投鋼龍（Andrew Gagnon），兄弟開局就先發制人，岳政華選到保送，並且靠著推進上二壘，詹子賢敲出中間方向安打，岳政華搶攻本壘，卻被郭天信雷射肩組殺在本壘，詹子賢趁傳上二壘，隨後陳俊秀敲出左外野安打，加上陳子豪發生失誤，詹子賢回到本壘，兄弟先馳得點，取得1：0領先。

龍隊前5局未能從黎克手中攻下分數，不過在6局下吹起反攻號角，陳子豪在一出局後敲安，劉基鴻掌握失投球，一棒將球送上左外野「星空露營席」，這發2分砲替龍隊逆轉戰局，取得2：1領先。

鋼龍此役僅投5局就退場，6局上啟用牛棚投手李超、林子昱，各投1局無失分，陳冠偉8局上登板，陳俊秀敲二壘安打，眼看兄弟追平分上壘，陳俊秀卻因離壘過遠，遭到補手蔣少宏牽制出局，兄弟攻勢也隨之瓦解。

兄弟牛棚又一局爆　平開季最快11敗

8局下龍隊攻勢再起，李凱威從余謙手中選到保送，隨後陳子豪、劉基鴻、朱育賢連續敲安，龍隊再添2分，取得4：1領先，余謙雖然三振王順和，但被蔣少宏敲出內野安打，龍隊攻佔滿壘，兄弟選擇換投，由伍立辰登板「拆彈」。

張政禹不給兄弟牛棚喘息空間，從伍立辰手中敲出穿越安打，龍隊再拿2分，取得6：1領先。郭天信隨後選到保送，龍隊又攻佔滿壘，張祐銘敲出安打，龍隊攻下第7分，李凱威敲出左外野飛球，形成高飛犧牲打，龍隊取得8：1大幅領先。

9局上林凱威登板，演出3上3下，終場龍隊就以8：1逆轉兄弟，持續與台鋼雄鷹並列龍頭。兄弟則是開季14戰11敗，追平1998年兄弟象隊史最快11敗紀錄。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...